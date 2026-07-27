Raymond Rodríguez aspira a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM

Santo Domingo.-El empresario Raymond Rodríguez consideró presentar sus aspiraciones a la candidatura a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Así lo dio a conocer este lunes el comunicador Dany Alcántara en el programa Proceso, “Me he enterado que Raymond estaría considerándose dentro de las figuras potenciales para la candidatura a la alcaldía por el Distrito por el PRM”, afirmó el periodista.
Raymond pertenece al equipo político de la actual alcaldesa del DN, Carolina Mejía y mantiene una activa campaña social mediante la fundación GBC, entidad que preside, así como una alta influencia en el partido oficialista.
Rodríguez, preside fundación GBC, una organización sin fines de lucro que surge con el propósito de aportar sus mejores esfuerzos al desarrollo social-cultural, económico y deportivo de la República Dominicana.