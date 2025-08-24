Raquel Peña y Banreservas inauguran polideportivo PUCMM

Compartela

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó ayer la inauguración del polideportivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago, obra auspiciada por el Banco de Reservas en cumplimiento a un acuerdo suscrito entre ambas instituciones.

Raquel Peña valoró las nuevas instalaciones deportivas puestas a disposición de cientos de jóvenes deportistas de la academia.

“Esta obra se suma al esfuerzo en favor del deporte y la juventud que desde el gobierno encabezado por Luis Abinader, asumimos como un compromiso”, dijo la vicemandataria.

Raquel Peña, vicepresidenta; Leonardo Aguilera, presidente de Banreservas y Secilio Espinal; realizan el saque de honor.

Compromiso

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, indicó que esta obra demuestra la visión tanto de la universidad como del Banco, en beneficio de la comunidad educativa y sus moradores.

“Apoyar al deporte ha sido una constante de Banreservas y que su presidencia ejecutiva actual, junto a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, están conscientes del valor educativo del deporte”.

De primer nivel

La instalación deportiva abarca un espacio de aproximadamente 1,150 metros cuadrados, incluye una cancha multifuncional apta para baloncesto, voleibol y fútbol, así como espacios preparados para albergar eventos multitudinarios de tenis de mesa, judo, karate, taekwondo y ajedrez.

El tabloncillo profesional está certificado por la FIBA, ya que garantiza estándares de calidad para competencias nacionales e internacionales.

Cuenta con graderías con capacidad para 444 personas, vestidores con duchas, baños, cuarto eléctrico y de datos, y áreas de almacenamiento para utilería deportiva.

