Raquel Peña visita comunidades de Bahoruco afectadas por lluvias y escucha necesidades de la población

Autoridades evalúan daños tras la crecida del río El Manguito y coordinan acciones de asistencia.
Bahoruco, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, visitó este martes las comunidades de El Estero y Jaragua, en la provincia Bahoruco, donde evaluó los daños ocasionados por las recientes lluvias que provocaron la crecida del río El Manguito y sostuvo encuentros con comunitarios para escuchar sus principales necesidades.
La vicemandataria realizó el recorrido por disposición del presidente Luis Abinader, como parte del seguimiento a la situación que afecta a estas localidades.
A su llegada, fue recibida por representantes de juntas de vecinos, agricultores y residentes, en el Centro Tecnológico Comunitario de El Estero, donde se socializaron las afectaciones y se discutieron acciones para mitigar el impacto de futuras lluvias.
Durante el recorrido, Peña constató de primera mano los daños en viviendas, caminos vecinales y áreas productivas, así como la situación de las familias afectadas por el desbordamiento del afluente.
Como respuesta inmediata, el Gobierno dispuso, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), la entrega de 800 raciones alimenticias para las familias impactadas.
Asimismo, se anunció la realización de un levantamiento técnico para determinar las pérdidas registradas, con el objetivo de gestionar la entrega de enseres del hogar y la reparación de techos en las viviendas afectadas.
“Nuestra visita representa un compromiso de seguimiento con esta comunidad. Por disposición del presidente Luis Abinader vamos a acompañarlos hasta que cada familia recupere su estabilidad”, expresó Peña.
La vicepresidenta estuvo acompañada por autoridades locales, con quienes coordinó las acciones necesarias para dar continuidad a la asistencia y recuperación de la zona.
Las autoridades informaron que se mantendrá el monitoreo permanente de la situación, en coordinación con las comunidades, ante posibles nuevos eventos de lluvias.
A la vicemandataria le acompañaron durante el recorrido la gobernadora de la provincia Bahoruco, María Esther Díaz; el senador Andrés Guillermo Lama; la diputada Olfanny Méndez; el alcalde del municipio Neiba, Yadel Suberví; además el alcalde de Jaragua, Iván Arístides Medina y otras autoridades.