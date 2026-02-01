Raquel Peña encabeza entrega del remodelado Multiuso Municipal de Constanza

Compartela

La obra tuvo una inversión cercana a los RD$22 millones y fortalece el deporte y la vida comunitaria del municipio.

Constanza, La Vega.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó este domingo el remodelado Multiuso Municipal de Constanza, una obra ejecutada con una inversión cercana a los RD$22 millones.

Durante el acto, la vicemandataria expresó que este espacio ha sido concebido para fortalecer la convivencia comunitaria y fomentar el deporte como herramienta de desarrollo social, al tiempo que ofrece condiciones adecuadas para el uso de niños, jóvenes y adultos del municipio.

“La reconstrucción de este multiuso reafirma el compromiso del Gobierno dominicano, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, con el desarrollo de los municipios y con la creación de espacios que contribuyen al bienestar de la gente. Aquí se formarán valores y se impulsará la integración comunitaria”, expresó Raquel Peña.

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, señaló que esta entrega forma parte del programa nacional de construcción y remozamiento de infraestructuras deportivas que ejecuta el Gobierno en distintas provincias del país, con el objetivo de ampliar el acceso a instalaciones adecuadas para la práctica deportiva.

La remodelación abarcó un área aproximada de 1,500 metros cuadrados e incluyó la intervención de la zona de juego, gradas, oficinas administrativas, baños, vestidores para atletas y cafetería, así como áreas exteriores del complejo.

Como parte de los trabajos realizados, se llevó a cabo la desmantelación de elementos existentes, la construcción de un muro de cerramiento y nuevas gradas, además de la reparación y mantenimiento de la estructura metálica del multiuso. También se suministraron e instalaron láminas de Aluzinc, canaletas metálicas y bajantes.

Asimismo, fueron remozados los baños y oficinas, y todas las áreas intervenidas fueron debidamente pintadas. La obra incluyó la colocación de una superficie sintética suspendida en el área de juego, así como la instalación de dos tableros profesionales certificados por la FIBA, una pizarra digital, un reloj de 24 segundos y un sistema eléctrico general.

Durante la actividad, fueron entregadas de manera simbólica las llaves del multiuso y se juramentó al voluntariado comunitario que tendrá la responsabilidad de velar por el uso adecuado de las instalaciones y de reportar oportunamente cualquier necesidad de mantenimiento.

Ubicado en la avenida General Gregorio Luperón, el Multiuso Municipal de Constanza impactará positivamente el desarrollo deportivo y recreativo del municipio, al poner a disposición de la comunidad un espacio adecuado para la realización de actividades deportivas y sociales.

Escrita Por