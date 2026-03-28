Rafael Linares inicia proceso de recolección de firmas para movimiento político

Santo Domingo, República Dominicana. – El comunicador y dirigente social Rafael Linares Guerrero anunció el inicio oficial del proceso de recolección de firmas para la conformación del Movimiento Político en Redes, una iniciativa que busca ser reconocida por la Junta Central Electoral (JCE) y participar en los próximos procesos electorales del país.
Linares explicó que este paso constituye el inicio de un proyecto político que pretende canalizar el descontento ciudadano y transformarlo en participación activa, utilizando las plataformas digitales como eje principal de organización, comunicación y movilización.
“El país necesita nuevas formas de hacer política, más cercanas a la gente, más transparentes y con mayor participación. Este movimiento nace desde las plataformas digitales, pero con el firme propósito de impactar la realidad nacional”, expresó.
El proceso de recolección de firmas se desarrollará a nivel nacional, combinando mecanismos presenciales y digitales, con el objetivo de integrar a dominicanos tanto dentro como fuera del territorio nacional.
El Movimiento Político en Redes tiene como visión consolidarse como una opción política moderna, enfocada en la transparencia, la rendición de cuentas, la inclusión ciudadana y el aprovechamiento de las tecnologías para fortalecer la democracia.
Asimismo, Linares destacó que, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la ley, se procederá a formalizar la solicitud de reconocimiento ante la Junta Central Electoral, paso fundamental para poder participar en las próximas elecciones.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, destacando que este proceso representa una oportunidad para construir un nuevo espacio político basado en la voz del pueblo y el poder de las redes.