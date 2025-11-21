Puerto Plata Bridal reúne al liderazgo nupcial del país y marca un nuevo capítulo para el turismo de romance en RD

Compartela

Puerto Plata, RD-Bajo el concepto “Puerto Plata Ciudad Nupcial”, se celebró con éxito Puerto Plata Bridal 2025, un encuentro que reunió a cientos de profesionales del sector bodas y romance de todo el país, consolidando al destino como referente nacional en la industria nupcial. La actividad tuvo lugar este miércoles en Emotion An Expression of Hodelpa Playa Dorada, escenario donde se desarrolló una agenda de paneles, exposiciones, networking, desfiles y reconocimientos, con la participación de wedding planners, turoperadores, agentes de viajes, proveedores y miembros de ABE RD.

La jornada inició con la bendición especial del obispo Julio César Corniel, seguido de Aneury Pilar, presidente de Brief SRL y director general del evento, resaltó el enorme potencial económico y creativo de la industria de bodas en la República Dominicana.

“Puerto Plata cuenta con el talento, la visión y la infraestructura para convertirse en la capital de las bodas de destino. La economía que moviliza este segmento, desde hotelería, gastronomía y moda, hasta floristería, transporte y producción, representa una oportunidad real de crecimiento para nuestra provincia. Hoy estamos aquí para construir juntos una industria más sólida e inclusiva”, afirmó Pilar.

Como parte del programa, se desarrolló el Panel de Gobernanza de Destino, encabezado por el alcalde municipal Diomedes Roque García; la gobernadora provincial Claritza Rochtte de Senior; Jeremías Ureña, presidente de la Sala Capitular; Birgitt Heinsen, presidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata; y Mileyka Brugal, presidente de la Cámara de Comercio y de la Zona Franca de Puerto Plata. Este diálogo subrayó la importancia de la articulación institucional para fortalecer el plan de “Ciudad Nupcial” hacia el 2026.

También se realizó el Panel de Bodas de Destino, introducido por Mirta Sánchez, presidente de ABE RD, y moderado por Pedro Vargas, en el que reconocidos profesionales del sector como Paul Leonor, Nydia Alegría y Luz del Alba González, abordaron tendencias globales, oportunidades de negocios, experiencias de destino y nuevas perspectivas para posicionar a Puerto Plata como sede ideal para bodas, congresos y eventos especiales.

Durante el evento se entregaron distinciones especiales a Juan Tomás Díaz (Padrino de Honor), Jean Roldán (Padrino Oficial), Sócrates McKinney, al alcalde Diomedes Roque García (Roquelito García), Birgitt Heinsen, presidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata; Casa Colonial Boutique Hotel, Emotions an Expression of Hodelpa Playa Dorada, Mirta Sánchez (Madrina Vitalicia), Pedro Vargas (Vargas Eventos) Yisel Peralta de Dorrejo (fotografía), y Ana Julia Disla (Sofía Novias en Grande).

En el marco del encuentro, se realizó un anuncio de alto impacto social: Save the Children International, a través de su presidente en República Dominicana, Juan Tomás Díaz, informó una donación de US$100,000 destinada a impulsar un plan integral de protección infantil en Sosúa.

El evento incluyó una vibrante ambientación musical a cargo de Yucahu Band, un desfile con modelos de Sosúa, a través del que se destacó el talento local junto a los trajes de Sofía Novias en Grande; culminó con un encantador “sunset gathering” en La Lola Beach Club, donde los asistentes disfrutaron de un ambiente relajado frente al mar.

Puerto Plata Bridal 2025 contó con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Alcaldía Municipal de Puerto Plata, Gobernación Provincial, Banreservas, Arajet, Casa Colonial Boutique Hotel, Emotions an Expression of Hodelpa, Hotel Gran Ventana, Easy Event Solutions, Green One Playa Dorada, Grupo KSI, Brugal, Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, The Ocean Club Costa Norte, Camel Safari Exploring, La Isla Bonita, Café Puro, Vinícola del Norte, Gallery Eventos y Alquileres, La Lola Beach Club, Mira Eventos, Riviera Azul, Rigoberto Smith, Armo Eventos, Junior Eventos y Sonidos, Jardín Flores Exóticas, Leydi Cosmetics, Ocean World Adventure Park, Piña Colada Work Studio, Opal Project ™, Jiménez Hogar, Loles Bakery, Agencia Miss Ola RD, Classic Cars Puerto Plata, ABE RD, Adompretur Puerto Plata, entre otros aliados estratégicos.

