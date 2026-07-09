Proyecto Hostos proyecta una inversión de US$2,100 millones para impulsar la integración energética del Caribe

La iniciativa privada, presentada en Energyear Caribe 2026, contribuiría a reducir hasta 3.8 millones de toneladas de CO₂ al año y contará con generación nueva dedicada, sin impactar el sistema eléctrico dominicano.
Santo Domingo, R.D. – El Proyecto Hostos, la primera interconexión eléctrica submarina entre República Dominicana y Puerto Rico, fue presentado durante Energyear Caribe 2026 como una iniciativa de inversión completamente privada que fortalecerá la resiliencia energética del Caribe, incorporará nueva generación en República Dominicana sin afectar el suministro eléctrico nacional y contribuirá a reducir aproximadamente 3.8 millones de toneladas de CO₂ al año mediante el reemplazo de plantas más antiguas e ineficientes en Puerto Rico.
Durante su intervención, Tirso Selman, presidente de Caribbean Transmission, explicó que el proyecto contempla una interconexión submarina de aproximadamente 200 kilómetros mediante tecnología HVDC y una capacidad de 700 megavatios, equivalente a cerca del 20 % de la demanda eléctrica de Puerto Rico. Destacó que la iniciativa se desarrolla exclusivamente con inversión privada, sin recursos de los gobiernos de República Dominicana, Puerto Rico o Estados Unidos.
Selman aclaró además una de las principales inquietudes que ha surgido alrededor del proyecto: Hostos no utilizará energía destinada al sistema eléctrico dominicano. Explicó que la primera etapa incluye la construcción de una nueva central de generación de 700 megavatios, dedicada exclusivamente al proyecto y operando de forma aislada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.
«Hostos no le quitará energía al pueblo dominicano. La electricidad provendrá de nueva generación construida específicamente para esta iniciativa», afirmó.
El ejecutivo explicó que uno de los principales beneficios ambientales del proyecto será el desplazamiento de plantas de generación que actualmente operan con combustibles como diésel y bunker C en Puerto Rico.
«El CO₂ no tiene fronteras. Al sustituir generación más contaminante por generación más eficiente, Hostos permitirá reducir alrededor de 3.8 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año, beneficiando a toda la región», señaló.
Asimismo, destacó que el cable submarino y la infraestructura asociada fueron diseñados bajo criterios ambientales para minimizar su impacto. La instalación empleará perforación horizontal dirigida en las zonas costeras para proteger playas, arrecifes y ecosistemas marinos, mientras que la operación del sistema no genera residuos.
Además de fortalecer la confiabilidad y resiliencia de ambos sistemas eléctricos, el proyecto favorecerá una mayor integración de energías renovables y permitirá el intercambio de energía entre ambas islas en situaciones de emergencia, manteniendo la independencia operativa de cada red gracias a la tecnología HVDC.
Selman también resaltó el impacto económico de la iniciativa para República Dominicana. El proyecto contempla una inversión aproximada de US$2,100 millones, de la cual alrededor del 70 % se ejecutará en el país, generando más de 5,000 empleos durante la etapa de construcción, además de nuevas oportunidades para empresas locales y una importante entrada de divisas.
Finalmente, sostuvo que Hostos representa el primer paso hacia una mayor integración energética del Caribe.
«Debemos dejar de pensar como sistemas aislados. Cuando los países están interconectados, son más resilientes, más eficientes y están mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro», concluyó.