Provincia Espaillat impulsa “Espaillat Emprende”, una plataforma para dinamizar la innovación y el desarrollo empresarial

Moca, provincia Espaillat. – Con una amplia representación institucional y un marcado espíritu de colaboración, fue lanzada este sábado la iniciativa “Espaillat Emprende”, un espacio diseñado para fortalecer el ecosistema de innovación, acelerar el desarrollo económico local y generar nuevas oportunidades para emprendedores de toda la provincia. La jornada, realizada en las instalaciones de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca (ASOMAPROM), contó con la asistencia de decenas de emprendedores y actores estratégicos del sector público, privado y comunitario, así como con el respaldo de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos.

La mesa principal estuvo integrada por la gobernadora provincial y presidenta del PEDEPE, Patricia Muñoz Salcedo; el director regional norte del MICM, Víctor García Sued; el coordinador nacional de Emprendimiento del MICM, Edy Núñez; la directora provincial del MICM, Elba Grullón; el presidente de ADEPE, Amable Guzmán; la representante de COOPADEPE, Bielka González; Soely Sánchez, en representación de Coopcredi; y Milagros Candelier, en nombre de la Unión de Juntas de Vecinos. Su participación consolidó una apuesta conjunta para impulsar iniciativas productivas de alto valor en el territorio.

El encuentro reunió además a instituciones como JCI Moca, la UASD Moca, Promipyme, el MICM, el CTC de Jamao al Norte, la Universidad ISA, Servicio para la Paz y otras organizaciones comprometidas con el fomento del emprendimiento y el fortalecimiento comunitario en toda la provincia.

Durante su intervención, la gobernadora y presidenta del PEDEPE, Patricia Muñoz, afirmó que la provincia vive un momento propicio para apostar por la creatividad y la generación de nuevas ideas de negocio. “Espaillat Emprende llega como un catalizador para quienes deciden dar el paso, innovar y aportar al bienestar colectivo. Cada emprendedor es una pieza clave del desarrollo provincial”, destacó.

El director ejecutivo del PEDEPE, Santiago Álvarez, subrayó que la iniciativa se convertirá en una plataforma permanente de acompañamiento técnico, articulación y formación especializada. Explicó que el proyecto abrirá rutas concretas para la incubación de ideas, la conexión empresarial, la capacitación y el desarrollo productivo. “Queremos que cada proyecto encuentre el soporte necesario para crecer y consolidarse. Nuestro rol es articular, facilitar y generar condiciones reales para el emprendimiento sostenible”, puntualizó.

Los emprendedores presentes valoraron la puesta en marcha de la iniciativa, señalando que marca un punto de inflexión para el fortalecimiento de capacidades, el establecimiento de alianzas y la transformación de ideas en proyectos tangibles que aporten competitividad a la provincia.

“Espaillat Emprende” operará como un espacio de articulación continua entre instituciones, empresas y actores sociales, enfocado en dinamizar negocios emergentes, respaldar a nuevos emprendedores y robustecer el tejido económico local.

Con este lanzamiento, el PEDEPE reafirma su compromiso de impulsar estrategias que favorezcan una provincia más innovadora, competitiva y generadora de oportunidades, colocando el talento emprendedor de Espaillat en el núcleo de su visión de desarrollo.

