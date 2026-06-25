PROPEEP y DIDA firman acuerdo para fortalecer orientación y defensa de los derechos de los afiliados a la Seguridad Social

Alianza permitirá ampliar el acceso a información, acompañamiento y servicios de protección social en comunidades vulnerables de todo el país
Santo Domingo, RD.– La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) firmaron este jueves 25 de junio de 2026, en la sede de Propeep, un acuerdo marco de colaboración interinstitucional con el propósito de fortalecer la orientación, educación, promoción y defensa de los derechos de la población en materia de seguridad social e inclusión social.
El convenio fue suscrito por los directores generales de ambas instituciones, Robert Darío Polanco Tejada, de Propeep, y Elías Báez de los Santos, de la DIDA, quienes coincidieron en destacar la importancia de unir esfuerzos para acercar los servicios del Estado a las comunidades más vulnerables y garantizar que los ciudadanos conozcan y ejerzan plenamente sus derechos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Mediante esta alianza, ambas entidades desarrollarán acciones conjuntas de orientación, capacitación, acompañamiento y defensoría, dirigidas especialmente a personas en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su acceso a los beneficios y prestaciones contemplados en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Durante el acto, el director general de Propeep, Robert Polanco, afirmó que el acuerdo fortalece el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de llevar soluciones concretas a las comunidades más necesitadas mediante una gestión cercana, humana e inclusiva.
“Este acuerdo permitirá que miles de ciudadanos que participan en nuestras jornadas de inclusión social y programas comunitarios reciban información oportuna, orientación especializada y acompañamiento para acceder a servicios fundamentales de salud, protección social y pensiones solidarias», expresó Polanco.
Al referirse al convenio, el director general de la DIDA, Elías Báez, destacó que la firma representa un paso trascendental para ampliar el alcance institucional y multiplicar su impacto.
«Esta alianza nos permitirá integrar capacidades, fortalecer la presencia territorial del Estado y llegar a más comunidades con orientación, educación y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestra gente», afirmó.
El acuerdo contempla la realización de jornadas comunitarias de información y asesoría, talleres, conferencias, diplomados y actividades educativas dirigidas a líderes comunitarios, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanía en general, así como la participación conjunta en operativos sociales y programas territoriales.
Asimismo, establece el desarrollo de acciones de defensoría administrativa individual y colectiva para asistir a afiliados que enfrenten dificultades en el acceso a servicios y prestaciones del sistema, y promueve el acceso al régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud, los programas de protección social y las pensiones solidarias destinadas a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
Para garantizar la ejecución efectiva de las iniciativas contempladas en el convenio, ambas instituciones conformarán una comisión gestora encargada de coordinar, supervisar y dar seguimiento a los programas y actividades que se desarrollen en el marco de la colaboración.
La firma de este acuerdo reafirma el compromiso de Propeep y la DIDA con la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria, mediante el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y ampliar el acceso efectivo a los derechos sociales.