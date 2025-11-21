Propeep y Dasac despliegan amplía intervención social durante cuatro días consecutivos en La Altagracia

Compartela

Higüey, La Altagracia RD.- Con el propósito de continuar profundizando las políticas sociales del Gobierno, la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), iniciaron este miércoles un amplio despliegue de acciones sociales en distintos barrios y sectores de esta provincia del Este, con el objetivo de proveer de ayudas puntuales y acercar los servicios del Gobierno a las familias más necesitadas.

Las actividades comenzaron con una asamblea junto a representantes de juntas de vecinos y líderes comunitarios en el Multiuso Leo Tavárez de Higüey, encabezada por el director general de Propeep, Robert Polanco; la subdirectora de Dasac, Luz Estrella; el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfy Rojas; y el subdirector de Operaciones de la Presidencia, Etiliano Sánchez, quienes dieron a conocer el cronograma de intervenciones que se desarrollarán por instrucciones del presidente Luis Abinader.

Luego de escuchar las inquietudes y problemáticas de cada sector, los representantes de las instituciones presentes tomaron notas para dar respuesta inmediata a las demandas de la población, según explicó Polanco; también coordinador general del programa “Gobierno Contigo”, que se llevará a cabo en esta provincia el próximo sábado.

En cuanto a la participación de Propeep, Polanco indicó que durante estos cuatro días consecutivos se desarrollará el programa “Cerca de Ti”, en diferentes barrios y comunidades vulnerables de la provincia.

Detalló que el programa “Cerca de Ti” tendrá lugar en los sectores Anamuya (en la cancha de Anamuya), la Parroquia San Francisco de Asís, La Llanada del Cerro y el distrito municipal de Nisibón, impactando a cientos de familias.

Asimismo, anunció que este viernes el programa se trasladará a los sectores Hato de Mana y El Limonal, donde se entregarán raciones alimenticias, canastillas para embarazadas, vitaminas y suplementos nutricionales, además de ofrecer consultas odontológicas, orientación social y otras ayudas prioritarias.

Polanco explicó a los comunitarios y funcionarios presentes que las jornadas del programa “Cerca de Ti” serán encabezadas por la subdirectora de Propeep, Yenny Chaljub, junto a un equipo de colaboradores de la institución.

El funcionario precisó que el sábado se realizará una gran jornada de inclusión social “Primero Tú”, en el liceo Juan Pablo Duarte del municipio Verón, en el marco del programa “Gobierno Contigo”, que reunirá a más de 30 instituciones del Estado y será encabezada por el presidente Luis Abinader, junto a funcionarios del Gobierno.

Este esfuerzo interinstitucional busca brindar servicios simultáneos en áreas como salud, educación, documentación civil, asistencia legal, apoyo a personas con discapacidad, programas de empleo, entre otros, garantizando que la población más vulnerable tenga acceso directo a soluciones efectivas.

Finalmente, Polanco destacó que estas intervenciones forman parte de la visión del Gobierno de construir un Estado más cercano, humano y eficiente, afirmando que “cada jornada representa una oportunidad para escuchar a la gente, llegar donde más se necesita y trabajar en conjunto por el bienestar de las familias dominicanas”.

