Propeep transforma 144 viviendas con sustitución de techos de asbesto por paneles ecoamigables

Los techos de asbesto cemento fueron reemplazados por termopaneles con láminas de acero de poliestireno expandido, material que no afecta la salud

Bonao, Monseñor Nouel. – La dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), ejecutó un proyecto de remozamiento de techos en el sector San Isidro, del distrito Municipal Juma Bejucal, donde fueron trasformadas 144 viviendas mediante la sustitución de techos de asbesto-cemento por termopaneles ecoamigable al medioambiente.

Es importante destacar que, con esta intervención, el Gobierno elimina un material altamente nocivo para la salud, reconocido por sus efectos cancerígeno y lo sustituye por soluciones ecoamigables que garantizan hogares más dignos, seguros y sostenibles.

Durante el acto de entrega, Robert Polanco, director de Propeep, destacó que los nuevos techos no solo aportan seguridad y salud, sino también confort térmico, eficiencia energética y mayor durabilidad, contribuyendo a mejorar de manera integral la calidad de vida de las familias.

“Nosotros aquí no estamos entregando simplemente un cambio de techo, nosotros estamos preservando vidas. Porque, como decía la Gobernadora, la fibra que desprende el asbesto-cemento es cancerosa, se va a los pulmones y produce cáncer de pulmón”.

Significó que la importancia radica que al cambiar los techo a estas 144 viviendas, se evita que miembros de esas familias puedan ser afectados por esa enfermedad que produce este tipo de material.

“Yo creo que este es uno de los proyectos especiales que tiene la Presidencia, porque es un proyecto de vida, es un proyecto de esperanza, es un proyecto de alegría”, afirmó Polanco.

El funcionario añadió, que también fueron reemplazadas la parte eléctrica de las viviendas y algunas pinturas que no estaban contempladas en el contrato, “pero que nosotros quisimos incluir, como son: el parque, la cancha, la policlínica y algunas casas que quisimos atender”.

En sus palabras, el director de Propeep, Robert Polanco, dijo que a quien tenemos que agradecerle “es al presidente Luis Abinader que puso sus ojos y oídos en esta laboriosa comunidad, dando solución a un reclamo de varias décadas que anteriores

Gobiernos no habían atendido, teniendo en cuenta que esta comunidad fue establecida durante el

mandato de Juan Bosch en 1962”.

Testimonios

Francisco González residente en la comunidad de San Isidro , explica que estas casa fueron construida en el gobierno de Juan Bosch, en 1962, para que los campesinos trabajen y vivan en sus parcelas y eran casas techadas con asbesto cemento.

“ Ningún gobierno hizo nada por esta comunidad, hasta ahora que llegó Luis Abinader y cambió el techo asbesto-cemento, por paneles térmicos de poliestireno, que son más frescos y protege la salud de nuestra familia”, expresó Francisco González.

En tanto que la señora Teodora Ortíz, de 58 años de edad, con rostro de alegría y confianza dijo “Yo no me esperaba que hoy mi casa esté techada diferente y no hace calor, aunque el proyecto era reclamado a gobierno anteriores, nunca pensé que iba a ser una realidad”.

Autoridades

Durante el acto acompañaron al director de Propeep, Adela Tejada, gobernadora de la provincia Monseñor Nouel, los diputado Orlando Martinez y Norberto Ortiz,el alcalde del municipio de Bonao, Eberto Nuñez; el director del distrito municipal Juma Bejucal, Teodoro Santos; representantes de la Sala Capitular; Reyes Mejía Tronilo, presidente del proyecto, beneficiarios y líderes comunitarios, entre otros.

