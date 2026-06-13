Propeep rinde tributo a los héroes del Movimiento 14 de Junio con emblemático Paseo de los Colores

Robert Polanco y Minou Tavárez Mirabal inauguran histórico mural de 720 metros cuadrados en La Peña
La Peña, Duarte, RD. Con el propósito de mantener viva la historia y la memoria de los héroes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, liderado por Manuel Aurelio “Manolo” Tavárez Justo y Minerva Mirabal, la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) inauguró este martes un Paseo de los Colores de 720 metros cuadrados en el Centro Educativo Manuel Aurelio Tavárez Justo, ubicado en el distrito municipal La Peña, provincia Duarte.
Durante el acto de inauguración, encabezado por el director de Propeep, Robert Polanco, junto a Minou Tavárez Mirabal, se destacó que esta iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones a figuras emblemáticas de la historia dominicana mediante expresiones artísticas plasmadas en las paredes del centro educativo.
“Este no es solo el paseo de las hermanas Mirabal; también es el paseo de Manolo Tavárez Justo y de doña Rosa Báez, una de las primeras educadoras de esta comunidad. Lo que procuramos es que nuestros jóvenes conozcan y valoren la trayectoria de hombres y mujeres que dejaron huellas imborrables en la nación”, expresó Polanco.
El funcionario resaltó que la historia de las hermanas Mirabal ha sido representada en numerosos Paseos de los Colores en distintas provincias del país, con el propósito de que las nuevas generaciones encuentren en ellas referentes de valentía, compromiso y amor por la patria.
Asimismo, destacó el valor histórico de la figura de Manolo Tavárez Justo, a quien definió como un líder comprometido con la libertad, la justicia social y la democracia.
“Comparo la trayectoria de Manolo Tavárez Justo con la de Juan Pablo Duarte. Ambos tuvieron en común haber renunciado a la comodidad personal para dedicar sus vidas a la defensa de los ideales democráticos y a la construcción de una nación libre y soberana”, afirmó.
Polanco exhortó a los estudiantes del centro educativo a sentirse orgullosos del nombre que lleva su escuela y a convertirse en promotores del legado histórico de Manolo Tavárez Justo.
De su lado, Minou Tavárez Mirabal agradeció a Robert Polanco por responder de manera inmediata a la solicitud realizada para intervenir el centro educativo.
“Con tan solo una llamada que le hice a mi amigo Robert Polanco, al día siguiente sus colaboradores estuvieron aquí. Hoy estamos entregando este hermoso Paseo de los Colores que contribuye al embellecimiento de estos espacios y al fortalecimiento de nuestra memoria histórica”, expresó.
Características del Paseo de los Colores
La obra artística, desarrollada en una extensión de 720 metros cuadrados, rinde homenaje a importantes figuras de la historia nacional y de la comunidad de La Peña.
Entre las imágenes plasmadas destacan las heroínas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, así como una composición patriótica dedicada a los Padres de la Patria, resaltando la identidad nacional y el respeto por los fundadores de la República.
El mural también incluye un tributo a la educadora Salomé Ureña de Henríquez, referente de la educación dominicana, y a doña Rosa Báez, reconocida maestra que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y formación de niños y jóvenes de la comunidad.
Autoridades presentes
En la actividad acompañaron a Robert Polanco y Minou Tavárez Mirabal el alcalde del distrito municipal La Peña, José Oriol Negrín Castillo; Rosa Eugenia Báez, hija de la profesora Rosa Báez; el líder comunitario José Francisco Vázquez; representantes del sector educativo, el director de programa Paseos de Los Colores Lino Manuel García y el líderes comunitarios autoridades locales.