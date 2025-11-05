Propeep resalta legado de Peña Gómez, Ñico Lora y los Padres de la Patria en “Paseo de los Colores”

Compartela

Arte, cultura e identidad se dan la mano en los distritos municipales Jaibón y Cruce de Guayacanes, Mao, Valverde, con el programa “Dominicana Cultural y Creativa”

Mao, Valverde, R.D.– La dirección de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó este miércoles 1,400 metros cuadrados de murales dentro del programa “Paseo de los Colores”, donde se rescata la memoria histórica de José Francisco Peña Gómez, del músico folclórico Ñico Lora, los Padres de la Patria y otros personajes emblemáticos del municipio Mao, provincia Valverde.

Los murales fueron inaugurados en el Parque Central Rafael Antonio Núñez y en la verja perimetral del cementerio del distrito municipal Jaibón, Pueblo Nuevo.

Asimismo, en el distrito municipal Cruce de Guayacanes se realizó un moderno mural en honor al más grande líder de masas de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, y otro en el Centro Educativo Melitón Sánchez.

Al encabezar la entrega de los cuatro Paseos de los Colores, la subdirectora de Propeep, Yenny Chaljub, expresó que bajo la dirección de Robert Polanco y siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, la institución continuará impulsando el programa “Dominicana Cultural y Creativa”, iniciativa que busca rescatar la memoria histórica de los pueblos, su producción, flora, fauna, valores y sentido de pertenencia comunitaria.

“Con estos cuatro Paseos de los Colores rendimos homenaje a grandes símbolos locales y nacionales como José Francisco Peña Gómez, ejemplo de entrega al pueblo y compromiso democrático; a Ñico Lora, genio del merengue típico que representa la alegría y el talento del dominicano; y a nuestros Padres de la Patria, cuyas hazañas siguen inspirando la unidad y el progreso nacional”, explicó Chaljub.

Agregó que cada trazo y color reflejan la esencia del pueblo dominicano: trabajador, solidario, creativo y orgulloso de sus raíces.

“Este es el verdadero espíritu del programa Dominicana Cultural y Creativa de Propeep: convertir el arte en un puente entre nuestra historia y el futuro que impulsa el presidente Luis Abinader”, puntualizó.

José Francisco Peña Gómez

En el distrito municipal Cruce de Guayacanes, además de embellecer el entorno y concebido como una retrospectiva de la vida de Peña Gómez, la obra destaca su participación decisiva en momentos trascendentales de la historia nacional como recordatorio visual del legado político y social del insigne político, para las futuras generaciones.

José Francisco Peña fue un líder de masas que cuyo legado histórico a perdurado en el tiempo como un ejemplo de lucha social y política en la República Dominicana, América Latina y el Caribe.

Autoridades municipales

Durante las inauguraciones, las autoridades presentes disfrutaron de un baile folclórico a cargo de estudiantes de primaria de dos centros educativos del distrito municipal Jaibón, Pueblo Nuevo.

Entre las autoridades presentes se encontraban la gobernadora provincial Martha Collado; los alcaldes Jhoendy Jiménez y Fernando Rodríguez; así como Lino Manuel García, coordinador del Departamento de Dominicana Cultural y Creativa de Propeep y gestores culturales locales, entre otros.

