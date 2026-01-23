Compartela

Robert Polanco aseguró que la obra concentrará múltiples servicios del Estado

Chirino, Monte Plata. -El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, dejó iniciados este viernes los trabajos de construcción de la Plaza Comunitaria Chirino, en Monte Plata, una obra de alto impacto social que forma parte de los ejes prioritarios definidos por el presidente Luis Abinader, a fin de fortalecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Al dar el primer palazo, Polanco explicó que la Plaza Comunitaria Chirino es la segunda de ese tipo que inicia Propeep y que se enmarca dentro de la estrategia gubernamental de focalizar recursos en obras que impacten de forma directa a la población, en especial en áreas como la erradicación del hambre, la educación técnica, la atención a la primera infancia y el acceso a servicios esenciales del Estado.

Detalló que la obra se desarrollará en un terreno con una extensión total de 7,890 metros cuadrados, los cuales serán intervenidos en su totalidad para la creación de un espacio destinado a actividades comunitarias, y comerciales, educativas y de atención social, beneficiando de manera directa a los residentes de Chirino y zonas aledañas.

«Con esta iniciativa, Propeep reafirma su compromiso de acercar los servicios del Estado a las comunidades, promover la inclusión social y contribuir al desarrollo integral de Chirino y de todo Monte Plata», expresó Polanco.

El funcionario manifestó que la Plaza Comunitaria contará con módulos para diversas instituciones del Estado, entre ellas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), a través de un CAIPI, y del Ministerio de Salud Pública, mediante un área de Atención Primaria.

También del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), del Ministerio de Interior y Policía, aulas de formación técnico-profesional, espacios para un mercado comunitario y comedor económico, así como oficinas de Edeeste, Banreservas, de Inapa y dos módulos de baños públicos, parqueos y verja perimetral, entre otros servicios.

De acuerdo con el diseño del proyecto, los módulos estarán construidos con muros de bloques de hormigón y techados en aluzinc calibre 26, lo que garantizará durabilidad y adecuada protección ante las condiciones climáticas.

Hecho histórico para la comunidad

Durante el acto, el alcalde del distrito municipal de Chirino, Barbarín Pimentel, calificó la obra como un hecho histórico para la comunidad, al señalar que permitirá acercar los servicios del Estado a la población, facilitando trámites y fortaleciendo la institucionalidad local.

Indicó que la plaza responde a una necesidad muy esperada por la comunidad y marca un paso firme hacia el desarrollo, el orden y la modernización del distrito.

Pimentel agradeció al presidente Abinader, a Propeep y a su director Robert Polanco, por hacer posible la ejecución del proyecto y reafirmó el compromiso de la alcaldía de acompañar, supervisar y cuidar la obra, que será patrimonio duradero al servicio de las presentes y futuras generaciones.

De su lado, la gobernadora de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera, resaltó que la Plaza Comunitaria surge como resultado del compromiso del presidente Abinader con el desarrollo integral de la provincia, tras escuchar las necesidades planteadas por autoridades y dirigentes comunitarios.

Señaló que el mandatario valoró el potencial estratégico de Chirino por su cercanía a la autovía y su capacidad de crecimiento.

La funcionaria indicó que la obra forma parte de un amplio paquete de inversiones que el Gobierno ejecuta en Monte Plata, junto a proyectos viales, educativos y de infraestructura, declarados prioritarios por el Poder Ejecutivo.

Al acto asistieron además, el diputado Román de Jesús; autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de instituciones del Estado, líderes comunitarios y religiosos, entre otros.

