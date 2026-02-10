Propeep entrega vivienda remozada y amueblada a pareja de envejecientes en Las Lagunas de Azua

Compartela

Robert Polanco resaltó que la reparación y adecuación de la casa fue posible tras difundirse el caso en la prensa y llegar a oídos de la familia presidencial

Las Lagunas, Azua La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), entregó está martes una vivienda remozada y totalmente amueblada a una pareja de envejecientes que vivía en condiciones de pobreza extrema, en la comunidad El Chocho, en el distrito municipal Las Lagunas, en Azua, luego de que su caso llegara a oídos de la familia presidencial, por el avanzado deterioro en que estaba la casa.

Durante el acto de entrega, el director de Propeep, Robert Polanco, resaltó que para la solución del caso se conjugaron además, otros elementos, entre ellos el acompañamiento de la alcaldía y la difusión de la situación en los medios de comunicación.

Manifestó que eso permitió que la familia presidencial conociera la realidad de los envejecientes y les encomendara dar una respuesta rápida a la situación.

«Luego de observar un reportaje sobre las condiciones en que vivía esta familia, la primera dama Raquel Arbaje se sensibilizó e instruyó acudir en su auxilio, lo que dio paso a nuestra intervención en la vivienda», expresó Polanco.

Destacó la sensibilidad humana de la familia presidencial y su compromiso con las familias más vulnerables del país

El funcionario sostuvo que la misión de Propeep es devolver la esperanza y garantizar que las familias vulnerables puedan vivir con dignidad, elevando su calidad de vida a través de acciones sociales directas.

Beneficiarios agradecen al presidente Abinader

De su lado, el propietario y beneficiario de la vivienda, Reinaldo García, de 88 años, agradeció al presidente Abinader por escuchar su petición y acudir en su auxilio, destacando que la estructura se encontraba en muy mal estado antes de la intervención.

“Este es un sueño hecho realidad. Antes tenía temor de que mi casita se cayera por cualquier viento fuerte, pero ahora sentimos seguridad gracias al gobierno”, expresó.

Mientras Angélica de los Santos, de 71 años, esposa de Reinaldo, explicó que la vivienda estaba en un estado deplorable, ya que cuando llovía se llenaba de agua, situación que agravaba aún más sus condiciones de pobreza.

“Damos gracias a Dios porque movió al presidente Abinader para que nos enviara a Robert Polanco y nos arreglara nuestra casa. Estamos muy agradecidos”, manifestó.

A la situación de vulnerabilidad de los envejecientes también se suma que viven con una nieta de doce años en condiciones de discapacidad hipoacúsica y dificultad locomotora.

Vivienda fue entregada amueblada

La vivienda fue entregada completamente amueblada con estufa y cilindro de gas, nevera, abanico, juego de comedor, camas, muebles y otros enseres del hogar, mejorando de manera significativa las condiciones de vida de la familia.

Durante el acto estuvo presente Wilkins Abreu, director del distrito municipal, así como otras autoridades municipales y dirigentes comunitarios.

