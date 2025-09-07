Propeep entrega “Paseos de los Colores” de 400 metros cuadrados de arte urbano en Azua

Compartela

Azua de Compostela, R.D – La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó este domingo un espacio artístico de 400 metros cuadrados de arte urbano en el municipio de Azua, con el propósito de continuar transformando los espacios públicos y convertirlos en verdaderas galerías de arte a cielo abierto.

Al encabezar el acto, el director de Propeep, Robert Polanco, destacó el papel histórico de la Iglesia Católica en el desarrollo del país.

“La Iglesia Católica siempre ha estado presente en la historia, aportando al desarrollo y acompañando los grandes acontecimientos de nuestro país. Lo menos que podemos hacer es reconocer y valorar ese papel trascendental que ha desempeñado en beneficio de la nación”, expresó Polanco.

Sobre los Paseos de los Colores

Los nuevos murales forman parte del proyecto “Paseos de los Colores”, iniciativa que busca resaltar la identidad cultural y el patrimonio histórico de la provincia.

El primero fue plasmado en la verja perimetral del Centro Educativo El Buen Pastor, donde se representan figuras destacadas de la historia y la educación, como el poeta Nicolás Ureña de Mendoza, el compositor del Himno Nacional Emilio Prud’Homme y la reconocida educadora Colombina Bucarelli, quien, según recogen las crónicas, realizó valiosos aportes a la enseñanza en la región Sur.

El segundo mural se encuentra en las paredes de la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, en el parque central de Azua, y resalta la imagen de la patrona de la provincia, la Virgen de los Remedios, acompañada de palomas como símbolo de fe cristiana y representación del Espíritu Santo, junto a la Santa Cruz.

Artistas plásticos

La obra estuvo bajo la dirección de Dominicana Cultural y Creativa, coordinada por Lino Manuel García, y contó con la participación de los artistas plásticos Mino Miranda, Vladimir Rodríguez, Kelvin Clase, Marcos Jiménez, Gerson Acosta, Pelo Rafael y Joel Amado, quienes lograron plasmar la esencia cultural de Azua, transformando sus muros en espacios de belleza y orgullo para residentes y visitantes.

Autoridades presentes

En el acto de entrega estuvieron presentes la senadora Lía Díaz, la gobernadora civil provincial María Minerva Navarro, el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, la diputada Brenda Ogando, el obispo José Dolores Grullón, así como diversas autoridades municipales, comunitarias y religiosas.

