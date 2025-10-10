Propeep entrega dos viviendas a familias que las perdieron en un incendio en Haina

Compartela

Haina, San Cristóbal.- El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, encabezó este viernes la entrega de dos viviendas a igual número de familias de escasos recursos del sector Los Cartones, en el municipio Haina, San Cristóbal, las cuales perdieron sus casas durante un incendio en agosto pasado.

Los beneficiarios de las casas son Pascual Del Rosario, de 75 años, quien vive con su nieto de condiciones especiales, y Yeuri Miguel Montás, de 24, quien reside con su esposa y una niña recién nacida.

Durante la entrega, Polanco destacó que la reconstrucción y entrega de esas viviendas es parte de los programas de inclusión social que impulsa el Gobierno y del compromiso del presidente Luis Abinader con mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del país.

“Con estas viviendas, reafirmamos la visión del presidente Abinader de llevar soluciones concretas a las comunidades que más lo necesitan. Cada entrega representa esperanza, dignidad y bienestar para las familias dominicanas”, expresó.

Además, el director de Propeep valoró la solidaridad de la primera dama Raquel Arbaje, al atender el llamado de los comunitarios y las autoridades locales para auxiliar a las familias afectadas.

Polanco resaltó que la rápida reconstrucción de las casas fue posible gracias al trabajo coordinado del equipo operativo de Propeep y al respaldo de distintas instituciones del Estado.

“En apenas cinco días logramos levantar estas casas, lo que demuestra la entrega y eficiencia de nuestros colaboradores, siempre dispuestos a servir con amor y compromiso a los necesitados”, expresó

Afirmó que el presidente Abinader y la primera dama actúan en perfecta sintonía, ya que mientras el mandatario impulsa obras que transforman la infraestructura del país, su esposa se enfoca en las acciones sociales que devuelven esperanza y dignidad a las familias.

«Esa combinación nos permite construir una República Dominicana más justa, solidaria y humana”, expuso.

Polanco sostuvo que las viviendas forman parte de las acciones sociales de Propeep, orientadas a reducir el déficit habitacional y promover el desarrollo social en comunidades de escasos recursos.

Indicó que cada vivienda tiene una superficie aproximada de 42 metros cuadrados y está compuesta por dos dormitorios, un baño, sala-comedor-cocina y galería, brindando condiciones dignas y seguras a las familias beneficiarias.

“Las casas fueron construidas sobre una platea de hormigón armado de 1.20 metros de altura, con muros de blocks y una estructura de madera de pino tratado de 1.30 metros. Cuentan con techo de zinc a dos aguas, piso pulido, puertas polimetálicas y ventanas de aluminio, garantizando durabilidad y confort”, agregó Polanco.

También incluyen la instalación completa de aparatos sanitarios y de cocina y suministro y conexión de los servicios básicos de agua potable y electricidad, con lo que aseguran un espacio habitable en condiciones óptimas.

De las cenizas a un nuevo hogar

Pascual del Rosario recordó con dolor el incendio que destruyó su vivienda en la madrugada del 31 de agosto.

“Eran las cinco de la mañana cuando todo sucedió, mi hijo fue quien me llamó desesperado: ‘¡Papi, venga a ver, papi, venga a ver!’. Cuando salí, quedé sorprendido por lo que estaba pasando. Nunca imaginé vivir algo así”, narró conmovido.

El beneficiario agradeció la rápida respuesta de las autoridades y el respaldo recibido de Propeep.

De su lado, el joven Yeuri Miguel Montás relató que, tras perder su vivienda, vivió momentos de gran angustia porque no sabía qué hacer, pero que ahora está muy feliz porque tiene a su familia en una casa digna.

«Doy gracias al presidente Abinader y a Robert Polanco, por entregarme mi casa nueva y amueblada”, agregó.

Autoridades presentes

Polanco hizo la entrega de las viviendas, acompañado de Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial; de Pura Casilla, gobernadora de San Cristóbal; de la diputada Margarita Tejeda, así mismo de Cristian Castro director de planificación y Juan Carlos Rivas, encargado de Operaciones de Propeep entre otros.

