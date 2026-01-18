Propeep deja iniciada la Ruta del Arte 2026 con la inauguración de 1,300 metros cuadrados de Paseos de los Colores en Castillo

Compartela

Esta obra de arte proyecta la cultura y la producción agrícola del municipio

Castillo, provincia Duarte. – Como parte de mantener la historia y la cultura de cada pueblo, la drección de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), junto a la Alcaldía del municipio de Castillo, inauguró este sábado 1,300 metros cuadrados del programa Paseos de los Colores.

Este es el primer Paseo de los Colores del año 2026, con el cual queda iniciada la Ruta del Arte, un programa que continuará embelleciendo los principales municipios y distritos municipales del país.

La inauguración de esta obra estuvo encabezada por la subdirectora de Propeep, Yenny Chaljub, quien afirmó que Castillo será convertido en una verdadera galería de arte.

“Mientras Castillo no esté transformado, como lo quiere el presidente Luis Abinader y nuestro director Robert Polanco, nosotros seguiremos aquí, trabajando por este hermoso y productivo municipio”, puntualizó Chaljub.

Ubicación y descripción del Paseo de los Colores

Al dejar inaugurado el Paseo de los Colores, ubicado en el Parque Central y en el entorno de la iglesia San Isidro Labrador, se destacó que esta obra tiene como objetivo principal embellecer el entorno y fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes, a través de la cultura y el color.

Esta impresionante obra de arte presenta dos ejes fundamentales de la historia y la identidad del municipio de Castillo: la producción agrícola y la devoción religiosa.

Entre las actividades agrícolas representadas se destacan la producción de cacao, café orgánico y plátano. Asimismo, el proyecto rinde homenaje a Nuestra Señora de la Altagracia y al Sagrado Corazón de Jesús, integrándose de manera armoniosa con la arquitectura de la iglesia San Isidro Labrador.

La obra fue coordinada bajo la dirección de Dominicana Cultura y Creativa, entidad dirigida por Lino Manuel García, junto a un equipo de artistas plásticos encabezado por Misael Ferreras, Concepción Espino, Kelvin Clase, Torrijo Galeano, Israel Marte, Bienvenido Navarro, Joel Amado, Elvis Rafael y Tony Then, entre otros.

Durante la inauguración, la subdirectora de Propeep estuvo acompañada del alcalde municipal de Castillo, Faurys Manuel Vélez Victoria, así como de líderes comunitarios y representantes locales.

Escrita Por