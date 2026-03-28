Propeep cumple el sueño de doña Flor María Pérez y le entrega una vivienda totalmente remozada en Hato Nuevo

Me siento feliz y agradecida de Dios por mi casa”, expresó la beneficiaria
Santo Domingo Oeste.– Cumpliendo una promesa realizada durante una Jornada de Inclusión Social, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP, entregó este jueves totalmente acondicionada la vivienda de doña Flor María Pérez; de 77 años de edad y la inauguración de una cancha deportiva remozada en el sector Hato Nuevo.
Al hacer entrega de la vivienda, el director de Propeep, Robert Polanco, destacó que este tipo de acciones responden al compromiso del presidente Luis Abinader de transformar la vida de las familias más vulnerables del país y fortalecer los espacios de convivencia comunitaria.
“Esto es lo que quiere nuestro presidente Luis Abinader: cambiarles la vida a las personas que más lo necesitan. Las grandes obras son importantes, pero también lo son las pequeñas acciones que impactan de manera directa la vida de la gente, esta casa que hoy entregamos devuelve dignidad y esperanza a una familia”, expresó el funcionario.
Asimismo, manifestó su satisfacción por poder contribuir al bienestar de la señora Pérez y su familia.
“Nos sentimos felices de que hoy usted pueda contar con un hogar digno; está nueva vivienda le devuelve la sonrisa y le permitirá recibir a sus familiares en mejores condiciones. Eso es lo que procura el Gobierno del presidente Luis Abinader y todo el equipo de Propeep”, afirmó Polanco.
Robert Polanco, explicó que, para devolverle condiciones dignas y seguras a esta familia, la entidad que dirige ejecutó una intervención integral que incluyó la construcción de nuevos pisos en hormigón pulido, colocación de revestimientos cerámicos en el baño, instalación completa de los servicios sanitarios, conexión al sistema de agua potable y construcción de drenajes sanitarios.
Asimismo, se equipó el baño con inodoro, lavamanos y ducha; se construyó una meseta de cocina con fregadero, se instalaron puertas de polimetal, se aplicó pintura en toda la vivienda, se realizó el fino del techo para evitar filtraciones y se construyó un acceso peatonal en hormigón.
El funcionario expresó que, como parte de la entrega, la beneficiaria también recibió enseres nuevos del hogar para completar el acondicionamiento de la vivienda y garantizar una mejor calidad de vida para ella y su familia.
Tras la entrega, el funcionario pidió a doña Flor María elevar una oración de agradecimiento a Dios por la bendición recibida y por las acciones que desarrolla el Gobierno en favor de las comunidades más necesitadas.
Agradecimiento y alegría
Visiblemente emocionada, doña Flor María Pérez expresó su agradecimiento tras recibir su vivienda completamente reconstruida por Propeep.
“Me siento feliz y agradecida de Dios, del presidente Luis Abinader y de Robert Polanco, que me prometió mi casa y me cumplió. Hoy soy una mujer feliz”, manifestó la beneficiaria.
Remozamiento de cancha de baloncesto
Durante la jornada, Propeep también entregó una cancha deportiva remozada en el sector CDEEE, como parte de las políticas de desarrollo comunitario impulsadas por el Gobierno.
Polanco recordó que la intervención surgió tras observar durante años las condiciones de deterioro y abandono de esa instalación deportiva.
Explicó que la obra forma parte de un programa de remozamiento de nueve canchas deportivas que ejecuta la institución en distintos sectores de Santo Domingo Oeste.
Los trabajos incluyeron la limpieza y acondicionamiento general de la superficie deportiva, reparación de áreas deterioradas, reconstrucción de juntas de expansión, sustitución de tableros de baloncesto y aplicación de pintura epódica especializada para instalaciones deportivas.
La intervención también contempló la instalación de un moderno sistema de iluminación con postes metálicos y lámparas reflectoras, permitiendo el uso seguro de la cancha en horario nocturno.
Además se construyó una nueva grada con su infraestructura completa, incluyendo excavaciones, zapatas, columnas, vigas, losa de hormigón armado, muros de contención, escalones de acceso, barandas de seguridad y trabajos de terminación y pintura.
Polanco afirmó que la recuperación de espacios deportivos constituye una inversión directa en la juventud, al ofrecer lugares adecuados para la recreación sana, la convivencia y el desarrollo de talentos.
Autoridades presentes
Además de líderes comunitarios, la actividad contó con la presencia de la gobernadora civil de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; la viceministra de Juventud, Paola Di Rocier; así como representantes de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, entre otros.