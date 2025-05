Propeep cierra con éxito tres jornadas “Cerca de Ti” para madres del Distrito Nacional

Compartela

Las actividades, encabezadas por Robert Polanco, director de Propeep, forman parte de la programación especial institucional con motivo del Día de las Madres

Distrito Nacional. – La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), dirigida por Robert Polanco, concluyó este viernes con éxito tres jornadas del programa “Cerca de Ti” llevando alegría y regalos a madres de los sectores Villas Agrícolas, Cristo Rey y Los Praditos, en el Distrito Nacional, como parte de las actividades conmemorativas dispuestas por el Gobierno para celebrar el Día de las Madres.

Robert Polanco explicó que Propeep, también ha llevado alegría, esperanza y solidaridad a miles de madres en distintas provincias del país, incluyendo Higüey, Nagua, Azua (Palmar de Ocoa), Puerto Plata (Cabarete), Pedernales (Oviedo) y la provincia Santo Domingo.

“Hoy celebramos esta hermosa actividad con representación de las madres de los barrios Villas Agrícolas, Cristo Rey y Los Praditos. Me llena de orgullo compartir con ustedes en una comunidad que me trae muchos recuerdos, y aún más orgullo me da ver reflejado en cada una de ustedes el rostro de mi propia madre”, expresó Polanco con emotividad.

Durante su discurso, el funcionario compartió parte de su historia personal, resaltando los sacrificios de su madre para que él y sus hermanos pudieran estudiar, en un contexto de carencias económicas.

“Mi madre vendió helado, rifó, compró ropa en La Vega para revenderla y que nosotros pudiéramos ir a la universidad. Esa historia es la misma de muchas de ustedes: mujeres que luchan cada día para darles una mejor vida a sus hijos”, agregó.

El funcionario sostuvo que el Día de las Madres debe celebrarse todos los días, porque son el corazón del hogar, del barrio y de la Patria.

“Por eso estamos celebrando con mucho júbilo, con mucho amor estas actividades que el presidente Luis Abinader nos ha instruido, para que ustedes, en medio de las dificultades que puedan tener en la semana, en el mes, puedan tener un momento de satisfacción y saber y entender que tienen un presidente, que tienen un gobierno, que tienen instituciones, que les valora, les quiere y les aprecia”, enfatizó.

Polanco destacó que estas jornadas no solo buscan ofrecer entretenimiento y asistencia material, sino también dignificar el papel de la mujer y la madre dominicana en la construcción de una sociedad justa y solidaria.

Entrega de regalos

Las actividades contaron con rifas de electrodomésticos, como son: neveras, televisores, estufas, abanicos, lavadoras, tostadoras, licuadoras, planchas, entrega de bonos de compra y raciones alimenticias. Asimismo, presentaciones artísticas –incluyendo la actuación de la artista Marcel Piel Morena–, y la participación activa de decenas de mujeres líderes comunitarias.

El programa “Cerca de Ti” sigue consolidándose como una plataforma efectiva de acercamiento del Gobierno a las comunidades, llevando soluciones, acompañamiento y solidaridad a los sectores más vulnerables del país.

Autoridades

En cada una de las actividades Polanco fue acompañado por funcionarios provinciales, municipales, líderes comunitarios y de juntas de vecinos de la zona; la subdirectora Yenni Chaljub; el director del programa Dominicana Digna, Roberto Díaz; y la directora del gabinete Técnico de la institución, Marianela de la Cruz, entre otras personalidades.

