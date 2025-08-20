Propeep arriba a su 13º aniversario y renueva compromiso con los más necesitados

Compartela

Robert Polanco ratifica el compromiso de seguir construyendo puentes llevando la acción social del Gobierno a comunidades donde nunca antes había llegado

Santo Domingo, RD.-La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) celebró este miércoles su décimo tercer aniversario con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, donde su director Robert Polanco, reiteró el compromiso de esa entidad con los más necesitados.

Al ofrecer unas palabras en la eucaristía, Polanco aseguró que esa institución se ha consolidado como un puente entre las políticas públicas del Gobierno y la esperanza de la gente.

El funcionario destacó el impactado que ha tenido Propeep en miles de vidas, a través de los programas sociales que ha ejecutados junto a decenas de otras instituciones estatales, «de manera directa, sin intermediarios, sin discriminación y sin banderas políticas».

«La conmemoración de estos 13 años no solo es una fecha en el calendario, sino un testimonio vivo de gratitud y compromiso renovado con el bienestar de la gente”, expresó.

Polanco aprovechó la ocasión para resaltar los logros de la entidad, que incluyen familias al recibir atenciones médicas y alimentos para sus hijos; jóvenes motivados con herramientas de formación, y adultos mayores que recuperan su dignidad, gracias a servicios oportunos que reciben en casa acción social de Propeep.

Sostuvo que la entidad que dirige no es solo un órgano más del Gobierno Central, sino que es acción social que llega a quienes más lo necesitan.

El director de Propeep además, agradeció a los colaboradores de la institución, a los cuales calificó como los verdaderos protagonistas de cada jornada.

“Detrás de cada historia de esperanza hay un equipo humano comprometido, que trabaja con fe, amor y sentido de misión, convirtiendo las ideas en realidades palpables para los más vulnerables”, explicó.

Polanco resaltó que la misión de Propeep es un acto de amor y un compromiso cristiano y ciudadano, que obedece las directrices del presidente Luis Abinader, quien tiene al ser humano en el centro de todas las políticas públicas, con sensibilidad social, transparencia y respeto por la dignidad humana.

Concluyó pidiendo a Dios que le dé la fortaleza y sabiduría necesarias, para continuar la labor de servicio y exhortó a sus colaboradores «seguir tendiendo la mano, construyendo puentes y llevando la acción social del Gobierno a donde nunca antes había llegado».

A la eucaristía, que fue oficiada por Su excelencia Reverendísima, Monseñor Benito Ángeles, Obispo Emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el director de Propeep, estuvo acompañado de su esposa Katy Nova de Polanco, sus hijos, Eddy Robert, Juan, José Thomas y Luis David Polanco, así como también de la subdirectora de la entidad Yenni Chaljub.

Además, contó con la presencia de Mercedes Ortiz, senadora de la provincia Hermanas Mirabal (Mecho); Yadira Henríquez, directora del Plan Social de la Presidencia; Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial; Modesto Guzmán de la dirección de Desarrollo de la Comunidad; Alejandro Abreu, presidente del Consejo Nacional de Drogas; Máximo Soriano, alcalde de La Caleta.

Asimismo, las gobernadoras de las provincias Santiago, Rosa Santos; de Dajabón Severina Gil y de La Altagracia, Daysi Francisca de Oleo, entre otros funcionarios de Propeep e invitados especiales.

