Propeep agota amplia agenda de trabajo en sectores vulnerables del Gran Santo Domingo durante el fin de semana

Más de 4 mil personas resultaron beneficiadas en El Café de Herrera (SDO), Los Mameyes, Mendoza (SDE), Capotillo y La Zurza (DN)

Santo Domingo, D.N.– Con la participación de más de 18 instituciones gubernamentales, los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) desarrolló este fin de semana una intensa agenda de trabajo en comunidades del Gran Santo Domingo, beneficiando a más de 4 mil personas con servicios sociales esenciales.

La jornada que se llevó cabo este sábado en la escuela Aida Cartagena Portalatín, en el sector La Zurza, estuvo encabezada por el director de Propeep, Robert Polanco, quien destacó que estas acciones son fruto de un encuentro previo con líderes comunitarios de la zona.

Durante su discurso, el director de Propeep, Robert Polanco, afirmó “El presidente Luis Abinader, ha puesto su corazón, su vista en los barrios populares y sectores vulnerables del Distrito Nacional y de cada una de las comunidades del interior del país, para que sus instituciones, para que sus funcionarios puedan acompañar a los comunitarios a resolver y atender los problemas y las situaciones que les aquejan”.

Polanco explicó que el movimiento comunitario a variado su método de lucha, recordando que antes para que un Gobierno fijara la atención en un problema de la comunidad, había que quemar gomas, tirar basura y hacer todos los desarreglos del lugar para que le prestaran atención.

“Y aquí el presidente de la Confederación de Juntas de Vecinos ha dicho que la esperanza ha vuelto a los comunitarios, porque a Luis Abinader no hay que quemarle gomas, a Luis Abinader no hay que tirarle basura a la calle, porque el presidente llama a los comunitarios para que le presenten los problemas y para que el Gobierno intervenga en cada uno de ellos”, subrayó Polanco.

El funcionario aseguró que el patrón desarrollado en todo el trayecto de los mandatos del presidente Luis Abinader, ha sido el mismo, y es de resolver los problemas a las comunidades y barrios que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Ante la preocupación externada por los comunitarios en materia de seguridad de los estudiantes a su regreso de las universidades y centros de estudios, el director de Propeep, se comprometió donarle a la dotación de la Policía Nacional del sector, dos motocicletas para fortalecer la vigilancia y garanticen la seguridad de los jóvenes “que quieren estudiar, que quieren avanzar, que quieren echar para adelante aquí en esta comunidad de La Zurza”.

“Y yo le quiero decir que Propeep también donará a la escuela de música, todos los instrumentos necesarios para que empiece la formación musical de la juventud de La Zurza y poder formar los futuros artistas de esta comunidad”, manifestó Polanco, ante el pedimento formulado por los directivos de dicha escuela durante una reunión realizada a principios de esta misma semana.

“Estamos aquí cumpliendo con cada uno de ustedes, que son la parte más importante de este gobierno con rostro humano y cercano a la gente. Para el presidente Luis Abinader, primero están los envejecientes, las embarazadas, los niños y los adultos mayores. Primero estás Tú” expresó Polanco.

Asimismo, enfatizó que estas jornadas representan mucho más que servicios sociales: “Son un abrazo del Gobierno de Luis Abinader que devuelve confianza y oportunidades a miles de familias en condiciones vulnerables”.

Durante la semana, los operativos de inclusión social se realizaron en los sectores El Café de Herrera (Santo Domingo Oeste), Los Mameyes y Mendoza (Santo Domingo Este), así como en La Zurza y Capotillo (Distrito Nacional).

Servicios ofrecidos en la jornada “Primero Tú

En el marco de estas jornadas, los asistentes recibieron de manera gratuita consultas médicas generales y odontológicas, aplicación de vacunas, entrega de medicamentos, raciones alimenticias crudas y cocinadas, además de inscripciones en programas sociales y cursos de capacitación técnica para fortalecer sus capacidades productivas.

También se realizaron procesos de afiliación y entrega de carnés del Seguro Nacional de Salud (Senasa), distribución de dispositivos de apoyo a personas con discapacidad, atención integral a adultos mayores, exámenes de la vista, entrega de lentes correctivos, canastillas y suplementos proteicos para embarazadas, entre otros servicios.

En cada una de estas jornadas, Robert Polanco, estuvo acompañado por líderes comunitarios, funcionarios locales y de Propeep.

