San Cristóbal, RD.– El Gobierno desarrolló este martes la tercera jornada de inclusión financiera y transformación digital, encabezada por Promipyme y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en un acto celebrado en el Politécnico Loyola y orientado a ampliar las oportunidades de crédito, digitalización y capacitación para microempresarios y emprendedores de la provincia.

Durante el encuentro, el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, destacó la entrega de RD$210 millones en financiamientos a 1,100 beneficiarios, subrayando que el 66% de los créditos favoreció a negocios liderados por mujeres.

“Nuestra misión es clara: llevar crédito donde vive la gente y corregir desigualdades que históricamente han limitado el acceso al financiamiento. La inclusión financiera es un camino real hacia la movilidad económica”, afirmó.

Gómez Mazara explicó que Promipyme ha logrado en los últimos 45 días una colocación récord de RD$1,950 millones, impulsada por recursos institucionales y fondos de emergencia tras la tormenta Melissa. También resaltó programas como “Tu Firma es Tu Garantía”, que elimina la necesidad de garantes y facilita el acceso a préstamos para miles de microempresarias y emprendedores.

Por su lado, el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Dr. Guido Gómez Mazara, valoró esta jornada como un paso decisivo hacia la digitalización productiva. “La tecnología democratiza oportunidades. Cuando una herramienta digital permite vender más, formarse mejor o gestionar un servicio desde el celular, estamos hablando de soluciones que transforman la vida cotidiana”, expresó.

Además, el presidente de Indotel afirmó que la agenda digital del Gobierno apunta a cerrar brechas históricas que han limitado la competitividad de miles de familias y pequeños negocios.

Sostuvo que la transformación digital solo adquiere sentido cuando impacta la vida real de la gente: “Estamos impulsando políticas que convierten la conectividad en una herramienta de movilidad social. No se trata solo de acceso a internet, sino de acceso a oportunidades: educación, nuevas habilidades, más productividad y mejores ingresos. Ese es el verdadero propósito de esta jornada”, apuntó.

Durante su intervención, Gómez Mazara anunció que esta provincia recibirá 5,000 becas del programa Soy Digital, iniciativa desarrollada por Indotel junto al Banco Mundial para impulsar la alfabetización tecnológica de la población dominicana.

“El mayor nivel de empleabilidad en República Dominicana proviene de la formación tecnológica, y si contamos con más de 5.4 millones de ciudadanos trabajando, es fundamental seguir apostando a la capacitación digital como herramienta de desarrollo”, afirmó Gómez Mazara al destacar el impacto social del programa.

Durante la actividad, el senador por San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar pronunció las palabras de bienvenida en la que agradeció a Promipyme e Indotel por llevar a su comunidad el desarrollo a través de la inclusión financiera y capacitación digital a los sancristobalenses.

La actividad incluyó testimonios de beneficiarios de ambos programas, además de la habilitación de una sucursal móvil de Promipyme, disponible hasta la tarde para quienes deseen solicitar financiamientos adicionales. El acto marcó el cierre de la tercera parada de la estrategia conjunta entre Promipyme e Indotel para impulsar inclusión financiera y digital en territorios estratégicos del país.

La jornada de San Cristóbal forma parte de un despliegue nacional que inició el 23 denoviembre, cuando el presidente Luis Abinader encabezó una intervención interinstitucional en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, donde se anunciaron RD$150 millones en créditos para 630 microempresarios, especialmente afectados por la tormenta Melissa.

Posteriormente, el 7 de diciembre, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó una jornada conjunta de Indotel y Promipyme en Santo Domingo, donde resaltó la visión del Gobierno de impulsar un modelo de desarrollo basado en innovación, conectividad y acceso al crédito. En esa ocasión, Promipyme anunció la colocación de RD$231 millones en créditos para 864 microempresarios.

