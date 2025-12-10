Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Historias relacionadas

2e588437-989f-490d-8022-b0d04a1c96ea.jpg

Gobierno lanza programa de Mantenimiento Correctivo en escuelas “Navidad en las Aulas 24/7” a través de Infraestructura Escolar

Redaccion diciembre 11, 2025
eccd379d-7112-4315-a8d2-ae0f0a046bd1.jpg

Ministro de Turismo supervisa reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta.

Redaccion diciembre 11, 2025
100,000 tons (2)

El AILA supera por primera vez las 100,000 toneladas de carga, marcando un hito histórico para la República Dominicana

Redaccion diciembre 10, 2025

Te pueden interesar

2e588437-989f-490d-8022-b0d04a1c96ea.jpg

Gobierno lanza programa de Mantenimiento Correctivo en escuelas “Navidad en las Aulas 24/7” a través de Infraestructura Escolar

Redaccion diciembre 11, 2025
eccd379d-7112-4315-a8d2-ae0f0a046bd1.jpg

Ministro de Turismo supervisa reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta.

Redaccion diciembre 11, 2025
100,000 tons (2)

El AILA supera por primera vez las 100,000 toneladas de carga, marcando un hito histórico para la República Dominicana

Redaccion diciembre 10, 2025
IMG-20251209-WA0031

Promipyme ha logrado en los últimos 45 días una colocación récord de RD$1,950 millones, impulsada por recursos institucionales y fondos de emergencia tras la tormenta Melissa.

Redaccion diciembre 10, 2025
Share
Copiar enlace
×