Promipyme entrega RD$90 millones en 250 a microempresarios de Santo Domingo Este

Santo Domingo Este.- El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) entregó este jueves RD$90 millones en créditos a 250 microempresarios de Santo Domingo Este.
La actividad fue encabezada por el director general de la entidad, el economista Fabricio Gómez Mazara, junto al viceministro de Fomento a las Mipymes, Jorge Morales, en el Club Calero de Villa Duarte.
Durante el acto, Gómez Mazara destacó que los recursos son colocados con total transparencia, en cumplimiento del mandato del presidente Luis Abinader de mantener invariables las tasas de interés de los productos financieros de la institución.
“Promipyme mantendrá la tasa invariable de sus productos financieros, como ha sido dispuesto por el presidente Luis Abinader”, afirmó.
Asimismo, enfatizó que realizar este tipo de entregas de cara a la comunidad constituye el mayor ejercicio de transparencia.
“Cumpliendo con la Ley 488-08 que crea Promipyme, estamos llevando el crédito donde vive la gente, escuchando sus necesidades para tomar decisiones acertadas”, expresó.
El director general también señaló que el 58 % de los créditos otorgados en esta jornada están destinados a negocios liderados por mujeres, como parte de una política pública impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Las palabras de agradecimiento en representación de los beneficiarios estuvieron a cargo de Camely Damiró