Eddy Alcántara dijo que también se utilizará para registro de contratos y concursos

SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) dio un paso trascendental en la modernización de los servicios públicos con el lanzamiento de su nueva aplicación móvil institucional, una plataforma tecnológica desarrollada por su Departamento de Tecnología que posiciona a la República Dominicana como referente regional en innovación digital.

La información la dio a conocer el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, quien destacó que esta aplicación “representa un paso firme hacia la modernización del Estado y la simplificación de los procesos que realizan diariamente miles de ciudadanos y proveedores”.

Explicó que la herramienta es considerada la plataforma más moderna del Caribe para gestionar de manera ágil, rápida y completamente segura trámites esenciales como el registro de contratos de adhesión, concursos, presentación de denuncias y seguimiento de reclamaciones.

Subrayó que la nueva solución permite llevar los servicios directamente a la mano del consumidor, eliminando filas, traslados y reduciendo tiempos de espera gracias a una experiencia totalmente digital, accesible desde cualquier dispositivo.

El funcionario sostuvo que esta aplicación introduce una navegación optimizada que garantiza mayor rapidez, precisión y accesibilidad, marcando un antes y un después en la forma en que los usuarios interactúan con Pro Consumidor.

Aseguró que el compromiso de la institución es continuar robusteciendo esta plataforma digital, incorporando nuevas funciones y expandiendo la oferta de servicios en línea para facilitar la vida de los ciudadanos.

Dijo que, como parte de esta evolución tecnológica, Pro Consumidor avanza en el desarrollo del Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP 3.0), una versión totalmente renovada que permitirá a los usuarios consultar históricos de precios, acceder al historial completo de gestiones realizadas, recibir notificaciones en tiempo real, dar seguimiento a sus casos directamente desde la aplicación, con la implementación de la Inteligencia Artificial (IA), entre otras facilidades.

Alcántara reiteró que este tipo de avances responden al firme compromiso institucional con la innovación, la transparencia y la mejora continua.

“Cada avance tecnológico que implementamos tiene un solo objetivo: facilitar la vida del consumidor y ampliar las vías para garantizar la protección de sus derechos”, concluyó.

En el marco de la rueda de prensa, el encargado del Departamento de Tecnología, Yasser Matos, explicó sobre el funcionamiento y la importancia de esta nueva herramienta tecnológica.

Al mismo tiempo, Matos detalló que se habilitó la nueva aplicación móvil de Pro Consumidor (Proco App), que pone a disposición de la ciudadanía todos los servicios que ofrece la entidad al alcance de tus manos.

Sobre la aplicación móvil

El SIDIP 3.0 es una plataforma de vanguardia que analiza de forma inteligente el mercado en tiempo real al servicio del bolsillo dominicano, asimismo funciona como un sistema de alertas inteligentes, ya que emite avisos automáticos cuando se produce un deslizamiento de importancia en algún producto de la canasta básica alimentaria (CBA) o anomalías inflacionarias.

Además, a través de esta moderna aplicación digital los ciudadanos podrán comparar precios de la CBA en supermercados grandes y pequeños, así como en mercados, identificando en qué eslabón de la cadena de comercialización ahorran más.

Asimismo, con este sistema se podrá tener una visualización científica del historial de precios para un monitoreo transparente del costo de la vida, entre otras funciones relevantes para el consumidor.

