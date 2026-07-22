Pro Consumidor intensifica vigilancia en comercios por el Día de los Padres

SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) realiza un operativo especial de inspección en establecimientos comerciales con motivo del Día de los Padres que se celebra el último domingo de julio, para verificar el cumplimiento de las ofertas que se anuncian para esta fecha.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que la jornada tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las normas que garantizan la protección de los consumidores.
“Como cada año, se desarrolla un operativo especial en las principales tiendas para verificar la publicidad dirigida a los consumidores, la exhibición de precios, las ofertas y promociones, así como el cumplimiento de las garantías y demás disposiciones que regulan la comercialización de bienes y servicios”, dijo.
Manifestó, asimismo, que este tipo de acciones tienen como propósito prevenir prácticas comerciales que puedan afectar los derechos de los consumidores, especialmente en períodos de gran movimiento comercial.
“Pro Consumidor siempre está protegiendo al consumidor y más para las épocas de mayor flujo comercial, como el Día de los Padres, Día de las Madres, Viernes Negro, San Valentín y Día de Reyes, entre otras fechas que generan un aumento significativo del consumo”, agregó
El funcionario arguyó que, como parte de estas labores, los inspectores de Pro Consumidor realizan recorridos por distintos establecimientos comerciales de las principales ciudades, principalmente del Gran Santo Domingo, verificando que las promociones anunciadas correspondan con las condiciones reales de venta, que los precios estén claramente visibles y que los comercios cumplan con las disposiciones establecidas en materia de protección al consumidor.
El titular de la entidad exhortó a la población a comprar de manera responsable, comparar precios antes de adquirir un producto y conservar las facturas o comprobantes de pago, documentos que pueden ser necesarios en caso de presentar una reclamación.
Finalmente, recordó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara, veraz y oportuna sobre los productos y servicios que adquieren, así como a reclamar cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.