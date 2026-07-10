Presidente Luis Abinader y ministro David Collado entregan remozada playa El Faro en San Pedro de Macorís.

El rescate de la icónica playa tendrá un gran impacto en el turismo de ese destino.
San Pedro de Macorís, 31 de julio. -El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, entregaron este viernes la rescatada y rehabilitada playa El Faro, en el malecón del municipio cabecera, con una inversión de RD$67,000,000.
Como parte del rescate de la playa se realizó una intervención total de 570 metros de longitud, dentro de un área de 12,398 metros cuadrados.
También cuenta con estacionamientos, intervención vial, juegos infantiles, cancha de voleibol, iluminación, paisajismo, mobiliario urbano, bancos, bolardos, zafacones y caseta para la Policía Turística- POLITUR.
La intervención incluyó, además, la construcción de baños públicos y drenaje pluvial para evitar inundaciones, así como asfaltado de calles en barrios de los alrededores, aceras y contenes.
El presidente Abinader dijo que la recuperación y rehabilitación de la playa El Faro ayudará el fortalecimiento del turismo en San Pedro de Macorís.
«Esta playa será un gran escape para el turismo nacional, local y extranjero», apuntó el jefe de Estado.
El ministro Collado dijo que intervenciones como esa impactan directamente en el desarrollo del turismo y derrame económico que deja en las comunidades.
Manifestó que la obra es parte de su visión de plan de rescate de los espacios públicos y los frentes marinos para disfrute de los turistas y residentes de las comunidades.
Collado recordó que MITUR invirtió otros RD$267,000,000b en la intervención y recuperación del malecón de San Pedro de Macorís.
Expresó que esa intervención en la playa El Faro era un viejo y legítimo reclamo de los residentes en San Pedro de Macorís.
La obra estuvo a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas CEIZTUR y dispone de un área para pescadores, con módulos e instalaciones sanitarias.