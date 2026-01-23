Compartela

Santo Domingo. – El excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana Luis Abinader Corona, jefe supremo de las fuerzas armadas y de la policía nacional; acompañado del ministro de Defensa teniente general Carlos Fernández Onofre, ERD, encabezó este viernes el acto de graduación múltiple del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), correspondiente a la Trigésima Sexta Promoción del Curso de Instrucción Básica para el Personal de Seguridad de Aeropuertos “Eugenio María de Hostos”, en el marco de la conmemoración del 29.º aniversario de esa institución.

La solemne ceremonia reunió a autoridades civiles y militares, miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, representantes del sector aeronáutico nacional e internacional, así como familiares de los graduandos, quienes culminaron con éxito un proceso formativo orientado a fortalecer la seguridad de la aviación civil en la República Dominicana.

Durante el acto, el director general del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, quien estuvo acompañado por su esposa la señora Jenny Guillermo de Souffront; destacó que esta graduación se produce en un contexto de fortalecimiento institucional sin precedentes, sustentado en resultados operativos, técnicos y formativos alineados con los más altos estándares internacionales. Informó que, durante el período 2024–2025, el CESAC ejecutó más de 42 millones de actividades de inspección de seguridad en vuelos, pasajeros, equipajes, carga aérea, vehículos y personal aeroportuario, contribuyendo a la protección de vidas humanas y al fortalecimiento de la confianza internacional en el sistema aeroportuario dominicano.

En materia de certificación y control de calidad, se realizaron más de 2,100 procesos de certificación y recertificación, 448 actividades de control de calidad AVSEC y la aprobación de 49 Programas de Seguridad, en estricto cumplimiento de las disposiciones del Anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Asimismo, resaltó el impacto de la formación continua impartida a través de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil del CESAC, con 93 acciones formativas y más de 2,100 egresados, incluyendo cursos auspiciados por la OACI con la participación de 17 países de las Américas, consolidando al CESAC como referente regional en capacitación AVSEC.

El acto sirvió además para destacar los avances en el fortalecimiento institucional, entre ellos la incorporación de 200 nuevos miembros AVSEC, la ampliación de la Unidad Canina K-9, la rehabilitación de infraestructuras estratégicas, la adquisición de vehículos operativos, ambulancias y minibuses, así como los logros alcanzados en materia de calidad, transparencia y gobierno digital, incluyendo la recertificación ISO 9001:2015 y el cumplimiento de un 99.79 % de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Las autoridades resaltaron que estos avances han sido reconocidos a nivel internacional, tras evaluaciones realizadas por la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (TSA), cuyos informes preliminares concluyeron sin observaciones, ratificando el alto nivel de cumplimiento del país en materia de seguridad aeroportuaria.

El director general del CESAC subrayó que todos estos esfuerzos se enmarcan en los lineamientos estratégicos del presidente de la República y cuentan con el respaldo decidido del Ministerio de Defensa, lo que ha permitido fortalecer y modernizar de manera sostenida las capacidades de la institución.

Con esta graduación, el CESAC reafirma su compromiso de continuar elevando los estándares de seguridad de la aviación civil, garantizando operaciones aeroportuarias seguras, confiables y alineadas con las mejores prácticas internacionales.

