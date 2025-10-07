Presidente del Senado valora el trabajo de la comisión que estudia el Código Procesal PenalDice proyecto podría ser sancionado en los próximos días.

Compartela

Santo Domingo. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó de los debates de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que conoce las modificaciones al Código Procesal Penal, destacando el trabajo que realiza el equipo que estudia la pieza.



De los Santos valoró la dedicación y la entrega de los senadores que integran dicha comisión, encabezada por Antonio Taveras, representante de la provincia Santo Domingo.



Dijo estar satisfecho con el trabajo de la comisión, la subcomisión y los técnicos que tienen a cargo revisar las modificaciones sugeridas.



La comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado conoce las modificaciones de varios artículos del Código Procesal Penal, y deroga la Ley 5869, una propuesta de los senadores Cristóbal Castillo, Omar Fernández, Félix Bautista y Antonio Taveras Guzmán.



Durante su visita a la comisión, el presidente del Senado consideró valiosas las recomendaciones realizadas por los actores del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, Defensoría Pública y los propios legisladores.



“Con la ayuda de Dios pronto vamos a tener ya el Código Procesal Penal, pero reitero, la Comisión ha hecho un trabajo excepcional junto a todos los actores del sistema, quienes hicieron observaciones y se están valorando,” expresó Ricardo de los Santos.



De su lado, el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Taveras Guzmán, dijo que convocó a los miembros de la comisión en pleno, “para reunirnos a primera hora de la mañana y darle el toque final a la propuesta de modificación”.



Taveras recordó que “La subcomisión de la Comisión de Justicia estuvo revisando todas las propuestas que se hicieron, y los técnicos también están trabajando en la redacción y eso va a esta listo lo antes posible”, añadió.



La Comisión de Justicia del Senado tiene a su cargo la revisión de 254 modificaciones; así como 18 sugerencias que deben ser revisadas por el pleno de la misma.



Este proyecto busca que los tribunales, al aplicar esta ley, garanticen la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos.



Además, fortalecer el sistema de justicia penal adaptándose a los desafíos actuales, como la criminalidad organizada y los delitos complejos.

El encuentro que se llevó a cabo en el Salón de Comisiones Eugenio María de Hostos, contó, además con la presencia de los senadores Aracelis Villanueva, Lía Ynocencia Díaz de Díaz, Pedro Catrain, Omar Fernández, Rafael Barón Duluc y Moisés Ayala.

