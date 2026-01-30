Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llama a la unidad nacional para enfrentar crisis por guerra Medio Oriente

SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llamó a todos los sectores sociales del país a mantener la unidad ante la crisis internacional, generada por el conflicto armado qué se desarrolla en el Medio Oriente, y que actualmente afecta al país con el alza en el precio del petróleo.
De los Santos apeló a la sensatez de los actores partidarios, del empresariado y de los representantes de la sociedad civil, al considerar oportuno dejar de lado las banderías políticas, para aunar esfuerzos junto al gobierno dominicano, a fin de enfrentar de manera eficaz los inconvenientes que pueda acarrear la guerra.
El presidente del Senado exhortó al pueblo dominicano a mantener la calma y confiar en el presidente Luis Abinader, quien aplicaría los mecanismos pertinentes que garanticen un amortiguamiento de los precios, tanto de los alimentos como de los carburantes.
«Todos sabemos que este gobierno se ha caracterizado por la calidad en el gasto público. Llamo a la sensatez a todos los sectores para buscar la forma de que el país salga lo menos afectado o presionado posible», dijo el presidente del Senado.
Ricardo de los Santos indicó que el Congreso Nacional se mantiene atento y dispuesto a respaldar las medidas que pueda tomar el Poder Ejecutivo para proteger la economía nacional, y recordó que los senadores y diputados han dado ejemplo de unidad cuando el país ha enfrentado crisis importantes que involucra a la colectividad.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, habló previo a la firma del Pacto Alimentación Primero, presentado por las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para impulsar la aprobación de varios proyectos de ley que ayudarían a la erradicación del hambre en el mundo