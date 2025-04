Presidente del Senado llama a la comunidad internacional a unificar esfuerzos ante la actual crisis migratoria

Compartela

SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, hizo un llamado a la comunidad internacional, a las grandes potencias, a todos los parlamentarios que componen el PARLACEN y a los dominicanos a unificar esfuerzos en la búsqueda de una solución a la crisis migratoria que vive la República Dominicana por el alto flujo de indocumentados que hay en el país.

Durante su exposición en el Foro Regional “Retos del Sistema de la Integración ante la Agudización de la Crisis Migratoria en la Región y República Dominicana”, realizado por el Parlamento Centroamericano en el Senado de la República, De los Santos lamentó la situación que afecta a los inmigrantes indocumentados, destacando la necesidad de buscar aportes para ayudar a solucionar los problemas por los que atraviesa Haití.

El presidente de la Cámara Alta consideró que no hay en el mundo país que no tenga este tipo de problemas migratorios, en ocasiones uno más graves que otros, sin embargo, dijo que la situación que vive República Dominicana lleva décadas, con la problemática de que la crisis siempre ha sido notoria en los últimos 30 a 40 años.

“Esta es la crisis más prolongada y en lo inmediato no se ve una solución para Haití, que es un país donde no hay con quien hablar diplomáticamente, no hay con quien establecer una comunicación para buscar la solución a este gran problema que tenemos. porque lamentablemente es una nación que está controlado por bandas”, expresó Ricardo de los Santos.

“Nosotros, los dominicanos, tenemos la responsabilidad de preservar nuestra soberanía, de aplicar las políticas migratorias que rigen en nuestra nación, al igual que todo país aquí representado, que también tiene sus políticas migratorias, es una nación donde no existen normas y ningún tipo de institucionalidad.

El también representante de la provincia Sánchez Ramírez, respaldó el anunció que hizo presidente Luis Abinader, de llamar a un diálogo nacional iniciando con los expresidentes del país.

El legislador dijo que todos ellos tuvieron la oportunidad de enfrentar el problema migratorio, pero que ninguno lo hizo con el compromiso del presidente Luis Abinader que ha enfrentado el problema con esfuerzos y haciendo una gran inversión para controlarlo.

Mientras que el presidente del PARLACEN, Carlos René Hernández Castillo, llamó la atención para que las migraciones se aborden bajo un contexto mixto que sea atendido con una connotación de derechos humanos y sin descuidar la soberanía y la seguridad de los países.

En su exposición, dijo que todos los parlamentos juegan un papel trascendental y que seguirán construyendo iniciativas legislativas para que contribuyan a una migración segura, ordenada, regular y, sobre todo, humana.

Hernández Castillo calificó la migración como una falta de pobreza, falta de oportunidades, violencia y falta de desempleos y desigualdades, y considera oportuno atender el tema.

El Foro Regional del Parlasen se desarrolla en el Auditorio Eduardo Estrella del Senado de la República, y cuenta con una mesa central en la que tuvieron una participación el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; Carlos René Hernández Castillo, presidente del PARLACEN; Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, en representación del presidente de la República; y Dharuelly Leanny D´Aza, vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

También, Ramón Emilio Gori, anfitrión; Ahmed Lakhif, senador del Reino de Marruecos; así como Luis Rafael Lee Bayester, vicealmirante y director general de Migración, diputados, senadores y funcionarios, entre otros.

