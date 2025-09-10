Presidente del ces aclara informe sobre crisis haití no aborda regularización de mano de obra extranjera

Compartela

Rafael Toribio hizo la alcaración tras entregar el informe final de las discusiones al expresidente Danilo Medina

Santo Domingo.- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, aclaró hoy que el informe final sobre la crisis haitiana no contiene sugerencias referentes a la regularización de mano de obra extranjera, como se ha difundido erróneamente en medios de comunicación y redes sociales.

Tras entregar el documento al expresidente Danilo Medina, Toribio expresó que «el tema de la regularización no está dentro de los acuerdos firmados en ese documento».

Recordó que el informe final se elaboró basado en las conversaciones de los distintos sectores que convergen en el CES, pero dentro del marco de las legislaciones dominicanas.

«Todo lo que se trata tiene que estar dentro de la observación de la ley», añadió Toribio.

El CES entregó ayer el Informe Final Consolidado al presidente Luis Abinader y continuó su proceso de socialización y consulta con la entrega al expresidente Medina.

El calendario, además, establece que este jueves 11 de septiembre a las 4:00 de la tarde se entregará al expresidente Hipólito Mejía; y el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. al expresidente Leonel Fernández.

El contenido del documento se hará público el próximo martes 16 de septiembre a las dos de la tarde, luego de haber sido entregado a todos los expresidentes.

Escrita Por