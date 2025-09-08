Presidente de la Junta de Aviación Civil destaca crecimiento en llegada de turistas a la República Dominicana

Compartela

Santo Domingo, República Dominicana – El presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella, felicitó al Ministerio de Turismo y al Gabinete de Turismo por los impresionantes números de llegada de turistas al país. Según Porcella, «la labor mancomunada entre el sector público y privado ha dado resultados positivos».

Porcella destacó la visión del ministro David Collado y del presidente Luis Abinader de impulsar la conectividad aérea para incrementar la llegada de turistas. «Hoy podemos ver los grandes números de visitantes y turistas que llegan a nuestro país», afirmó.

La Junta de Aviación Civil tiene como objetivo seguir profundizando la conectividad aérea del país con el resto del mundo. «Somos una política de cielos abiertos», destacó Porcella, quien mencionó que se han firmado más de 73 acuerdos aéreos, de los cuales 50 fueron firmados durante la gestión del presidente Abinader.

La estrategia de la Junta de Aviación Civil es seguir aprobando nuevas rutas y líneas aéreas para seguir creciendo en el turismo del país. «La conectividad aérea es estratégica y importante para nuestro desarrollo turístico», concluyó Porcella.

