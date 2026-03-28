Presidente de Fedomu destaca interés de municipios en ordenamiento de los territorios

Organizan diálogo para exponer procesos sobre Ley 268-22
Santo Domingo.- El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, encabezó este miércoles el diálogo “Gobernanza del Ordenamiento Territorial-Desafíos para la Autonomía Municipal”, con el interés de fortalecer las capacidades técnicas de las oficinas de planeamiento urbano y de concienciar a las autoridades locales sobre el desarrollo sostenible.
“La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos representa una oportunidad histórica para transformar la gestión territorial dominicana”, afirmó el también alcalde de Samaná.
Resaltó que los ayuntamientos tienen la competencia legal y la responsabilidad de gestionar el uso de suelo y crear sus propios Planes de Ordenamiento Territorial.
El encuentro, desarrollado en Fedomu, donde también participaron varios alcaldes, así como el director ejecutivo y las gerentes de Incidencia y Comunicaciones, y Técnica de Fedomu, Félix Santos, Yamil Drullard y Cintya Aquino, respectivamente, se centró en conocer las experiencias sobre el tema en diversos municipios del país.
El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, expuso sobre los procesos que se llevan a cabo en su territorio, destacando que esa Ley “viene a complementar lo que nos hacía falta. Nosotros somos el ayuntamiento que hizo el primer Plan de Ordenamiento Territorial, con el apoyo de diversas instituciones del Gobierno y la sociedad civil”.
Refirió que esa Ley, que es de vital trascendencia para el ordenamiento del territorio, “nos invita a revisar nuestro Plan cada seis años”.
La técnica municipal de Fedomu, Ángela Malagón, presentó el contexto sobre la Gobernanza Local y los Desafíos para el Ordenamiento Territorial en el Ámbito Municipal, explicando el alcance y la responsabilidad de las autoridades locales en el proceso del uso de suelo en todo el país.
Asimismo, el director de Gobernanza, del Viceministerio de Ordenamiento Territorial, Horario Medrano, agradeció a Fedomu por organizar con técnicos y actores de primer nivel el tema del ordenamiento de los territorios.
Igualmente, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, felicitó al presidente de Fedomu, Nelson Núñez, por esa importante iniciativa, donde se presentaron recomendaciones para que los procesos de ordenamiento territorial se llevan a cabo de una manera cuidadosa y de acuerdo con lo que establece la normativa.
También participaron los alcaldes de El Seibo, Leo Francis Zorrilla; de La Vega, Amparo Custudio; de Pepillo Salcedo, Enercido Metz, así como Mariel Ramírez, directora de Panificación y Desarrollo del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, en representación de la alcaldesa Betty Gerónimo, y los diez coordinadores de las Oficinas Técnicas Regionales de Fedomu.
Gerencia de Incidencia y Comunicaciones