Presidente de Fedomu agradece al presidente Abinader promulgación de Ley 225-20

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, expresó su agradecimiento al presidente de la República, Luis Abinader, por la promulgación de la Ley núm. 98‑25, que modifica la Ley 225‑20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Núñez destacó que esta actualización normativa representa un paso decisivo para fortalecer la gestión integral de los residuos en el país, al redefinir con mayor claridad las competencias de los gobiernos locales y promover un modelo más sostenible, eficiente y alineado con los principios de la economía circular.

Asimismo, valoró el respaldo del Poder Ejecutivo al fortalecimiento institucional de los municipios, señalando que esta ley permitirá avanzar en políticas públicas que garanticen ciudades más limpias, ordenadas y ambientalmente responsables, en beneficio directo de las comunidades.

De igual manera, resaltó que con esta promulgación se actualiza y ajusta la legislación para garantizar una gestión más eficiente y sostenible de los residuos sólidos. «En definitiva, esta nueva ley contribuirá de manera significativa a la solución del problema de la basura en la República Dominicana», destacó el presidente de Fedomu.

