Presidente Abinader y Playa Grande anuncian inversión por mil millones de dólares y el desarrollo de nuevo aeropuerto internacional privado

Presidente Abinader: “Inviertan en la República Dominicana. Es la mejor inversión que pueden hacer”.

RÍO SAN JUAN.— El presidente Luis Abinader y altos ejecutivos de Playa Grande, Discovery Land Company y Aman anunciaron el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Playa Grande, un aeropuerto internacional privado que brindará acceso aéreo directo a la costa norte de República Dominicana y servirá de ancla para una serie de inversiones por alrededor de mil millones de dólares durante la continua evolución de Playa Grande Golf & Ocean Club.

El anuncio se realizó en Playa Grande y contó con la presencia del ministro de Turismo, David Collado; Daniel Loeb, fundador y director ejecutivo de Third Point; y otros representantes de los grupos de propietarios y administradores, incluyendo a Mike Meldman, fundador y director ejecutivo de Discovery Land Company y el ex astro de beisbol Álex Rodríguez. Este hito marca un paso importante en la estrategia de desarrollo a largo plazo de Playa Grande.

El aeropuerto proyectado, y los desarrollos inmobialiarios asociados a este, representan una importante inversión en infraestructura que mejorará el acceso internacional a la región para residentes, socios y visitantes. Se espera que la construcción comience en los próximos meses, a la espera de las aprobaciones regulatorias finales.

Durante el acto, el presidente Abinader expresó que, desde el Gobierno han trabajado para agilizar el proyecto respetando el marco legal. “Es muy difícil trabajar en el gobierno porque uno quiere hacer las cosas de inmediato, pero hay que respetar la ley, el marco legal, las leyes y la Constitución. Eso es lo que hace a un país institucionalmente fuerte, cuando se respeta la ley y se respetan las instituciones”.

El mandatario explicó que desde el inicio del proyecto se comprometió a avanzar con la mayor rapidez posible dentro de lo que permite la normativa y añadió que «finalmente tenemos este permiso, y sé que este será un lugar muy especial en la República Dominicana”.

Abinader también agradeció a los inversionistas por confiar en el país y en su gobierno para desarrollar el proyecto. “No quiero que esto sea un agradecimiento al Gobierno; quiero que el Gobierno les agradezca a ustedes por confiar en la República Dominicana, por confiar en el Gobierno. Este es el mejor momento para invertir en la República Dominicana”.

Asimismo, destacó el dinamismo de la inversión extranjera en el país, citando que el año pasado la República Dominicana tuvo 5 mil millones de dólares en inversión. «Cuando me preguntan qué deben hacer para invertir en la República Dominicana, yo les digo que le pregunten a las empresas y a las personas que ya han invertido en el país, porque ellos pueden ser nuestros mejores promotores para atraer más inversiones”.

El jefe de Estado reiteró que en esta gestión están convencidos de que el motor del crecimiento es el sector privado y que lo que tiene que hacer el Gobierno es facilitar las inversiones, siempre de acuerdo con las leyes y la Constitución. De igual manera, señaló que se trata de una inversión estratégica que se impulsará respetando las normas ambientales. “Cuando decimos que esta es una inversión estratégica, es una inversión estratégica, y tenemos que facilitarla de acuerdo con las leyes y los procedimientos. Este es un desarrollo de muy baja densidad y de alto nivel”.

El mandatario resaltó la apertura del país al turismo y a la inversión internacional. “Nosotros amamos a los extranjeros, amamos a los turistas, amamos que la gente venga aquí. Somos un país muy abierto, y eso también hace que muchas personas quieran venir a la República Dominicana”.

También destacó el crecimiento del turismo dominicano y su posicionamiento internacional. “Recibimos casi 11.7 millones de turistas, más que la población que tiene la República Dominicana, y somos el segundo país de América Latina después de México. Y vamos a seguir desarrollándonos porque este es un destino mundial, no un destino regional. Inviertan en la República Dominicana. Es la mejor inversión que pueden hacer”.

Años intentando impulsar aeropuerto sin ser escuchados por otros gobiernos

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, relató que durante las conversaciones iniciales del proyecto algunos inversionistas tenían dudas sobre la posibilidad de desarrollar el aeropuerto, ya que durante años habían intentado impulsarlo sin obtener respuesta de administraciones anteriores.

Explicó que en medio de ese encuentro con algunos de los inversionistas decidió comunicarse directamente con el presidente Luis Abinader para plantearle la situación. “Mientras ella hablaba, yo marqué el teléfono y le dije: ‘Mercedes, ponme al presidente’. Cuando el presidente tomó la llamada le expliqué que estaba con Alex Rodríguez y con Alicia, una de las principales ejecutivas del proyecto, que no creía mucho en el tema del aeropuerto. El presidente me dijo: ‘pónmela al teléfono’, y le dijo: ‘Cuenta que ahí va a haber un aeropuerto, voy a firmar el decreto’, y ahí está el decreto”.

Agradecen respaldo del presidente Abinader

Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Discovery Land Company, Mike Meldman, expresó que el proyecto de Playa Grande se ha consolidado durante casi una década con el objetivo de crear una comunidad basada en el estilo de vida, la cultura y el entorno natural del destino. En ese sentido, destacó que el nuevo aeropuerto permitirá abrir el acceso al lugar a miles de familias de las comunidades que la empresa desarrolla en distintas partes del mundo y agradeció al presidente Luis Abinader y a las autoridades dominicanas por el respaldo brindado. “Este aeropuerto va a abrir Playa Grande a muchas más personas. Tenemos entre 18 mil y 20 mil familias en nuestras comunidades que quieren venir aquí, y realmente apreciamos toda la ayuda del señor presidente, de los ministros y del país”.

En tanto, el ícono del béisbol de las Grandes Ligas Alex Rodríguez, manifestó su orgullo de participar en una iniciativa que considera especial para el país y resaltó el apoyo del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo David Collado para hacer posible el proyecto. Explicó que cuando fue contactado por los inversionistas comprendió que el desarrollo de Playa Grande necesitaba un aeropuerto para poder materializarse. “Cuando Dan me llamó y me dijo que el socio era Mike Meldman, yo dije: aquí sí hay proyecto y mucho potencial para el país. Entonces llamé a mi amigo el presidente y al ministro David, y el presidente nos dio su palabra de que iba a haber un aeropuerto”.

Asimismo, el director ejecutivo de Third Point, Dan Loeb, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader, al ministro de Turismo David Collado y a las autoridades dominicanas por el apoyo brindado al proyecto, al tiempo que afirmó que la inversión en Playa Grande responde a la visión de desarrollar uno de los destinos más especiales del Caribe. En ese sentido, indicó que la infraestructura anunciada, como el nuevo aeropuerto, permitirá conectar este destino con el mundo y apoyar el crecimiento y la prosperidad de toda la región.

En tanto, la asesora de Third Point, Alicia Goldstein, agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro de Turismo, David Collado, por el respaldo brindado para concretar el proyecto, destacando que la emisión del decreto presidencial y el acompañamiento del Gobierno dominicano generaron la confianza necesaria para continuar avanzando con la iniciativa. Asimismo, indicó que el desarrollo permitirá desbloquear más de mil millones de dólares en ventas residenciales en Playa Grande, una inversión que contribuirá a dinamizar la economía y el desarrollo de la región.

Playa Grande Golf & Ocean Club

Playa Grande Golf & Ocean Club es propiedad de Third Point y está operado por Discovery Land Company y Aman. Ubicado a lo largo de 11 kilómetros de costa atlántica protegida en Río San Juan, la propiedad combina la vida de un club residencial privado con una hospitalidad de reconocimiento mundial.

El campo de golf de campeonato, par 72 —diseñado originalmente por Robert Trent Jones Sr. y posteriormente perfeccionado por Rees Jones y Bryce Swanson— cuenta con diez impresionantes hoyos frente al mar, creando uno de los recorridos costeros más espectaculares del golf. El campo ha sido ampliamente reconocido como uno de los mejores diseños frente al mar del mundo, y la revista Golf Digest destaca sus impresionantes vistas del Atlántico y su espectacular ubicación junto al acantilado.

Discovery Land Company ofrece su reconocida experiencia hotelera, que incluye restaurantes de alta cocina, instalaciones de raquetas y fitness, actividades de temporada y su exclusivo programa Outdoor Pursuits, que incluye experiencias de surf, aventuras en el océano, equitación, excursiones guiadas por la naturaleza y actividades recreativas para toda la familia.

Dentro de la propiedad se encuentra Amanera, parte de Aman Group, una de las marcas hoteleras de ultralujo líderes a nivel mundial y uno de los dos únicos resorts Aman en el Caribe. El resort ofrece casitas independientes y villas privadas, muchas de ellas con piscinas privadas con vistas al Atlántico, además del Amanera Beach Club, restaurantes de destino y un programa integral de bienestar y spa. Con un acceso mejorado por aire y carretera, Playa Grande avanza ahora hacia la siguiente fase de desarrollo residencial.

Los proyectos de arquitectura y planificación estarán a cargo de Hart Howerton, colaborador de Discovery Land Company desde hace muchos años, cuya cartera incluye comunidades emblemáticas como Chileno Bay Golf & Beach Club en Cabo San Lucas y Zapotal Golf & Beach Club en Costa Rica. En colaboración con planificadores maestros y diseñadores, los gerentes de construcción globales Gardiner & Theobald desarrollarán nuevos terrenos y residencias diseñados para preservar la topografía natural, proteger las vistas e integrar a la perfección la arquitectura y el paisaje.

Discovery Land Company y Aman, dos de las marcas líderes mundiales en hotelería y residencias de lujo, continúan expandiendo su presencia en República Dominicana. Ubicada aproximadamente a cuatro horas de Nueva York y a dos horas y media de Miami, Playa Grande será aún más accesible con el desarrollo del nuevo aeropuerto, lo que fortalecerá las conexiones con Europa, Latinoamérica y otros mercados internacionales clave, a la vez que impulsará la siguiente fase de crecimiento residencial y hotelero de la comunidad.

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la gobernadora provincial, Amanda Polanco; los directores generales del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán; de Aduanas, Nelson Arroyo; del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo; el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella; el director central de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga y los alcaldes de Río San Juan, Lenin Melo y de Cabrera, Gabino Fernández.

