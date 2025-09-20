Presidente Abinader y ministro Collado inauguran carretera de acceso a salto de Aguas Blancas en Constanza

Compartela

La obra garantiza el empuje de ese de importante destino ecoturístico de la provincia de La Vega.

Constanza, La Vega.- El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron la reconstrucción de la carretera de acceso al salto de Aguas Blancas, que requirió una inversión de RD$484, 925,661

La obra, con una extensión de 11.93 kilómetros, tiene un impacto directo en el desarrollo del ecoturismo en esta zona, ya que facilitará el acceso de mayor cantidad de visitantes al impresionante Salto de Aguas Blancas.

El ministro Collado expresó que, con esa obra, además de atender un justo y viejo reclamo de la comunidad, se garantizará, en lo adelante, que más turistas visiten el impresionante destino natural.

«Y eso, seguro, tendrá un impacto directo en la economía de la zona, por lo que esta carretera de acceso al impresionante salto de Aguas Blancas marca un antes y un después en el desarrollo del ecoturismo en la zona», dijo el ministro Collado en el acto de inauguración.

El funcionario afirmó que el impulso que se viene dando, desde el MITUR, al turismo ecológico es parte de su estrategia de mostrar a República Dominicana como un destino cada vez más diversificado.

Además del presidente Abinader y el ministro Collado al acto de inauguración asistieron las principales autoridades provinciales y locales.

El proyecto, supervisado por el Comité de Ejecutor Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del MITUR, consiste en el mejoramiento de la capa de rodadura, asfaltado, solución de drenaje pluvial (alcantarilla de drenaje transversal y mejoramiento de canaletas).

Se incluyeron, también, 683 metros cuadrados de aceras, 300 metros lineales de contenes; 86.40 metros cúbicos de badenes; mantenimiento del puente existente; señalización vertical y horizontal.

Como atractivo, el proyecto vial brinda a los visitantes el parador fotográfico Aguas Blancas, una zona de parqueo para vehículos a la llegada al salto, barandas de protección y reposición de luminarias.

Dispone, además, de un sistema de drenaje pluvial compuesto por 20 alcantarillas.

Salto de Aguas Blancas

Considerado como uno de los principales encantos naturales de este municipio ecoturístico, el salto de Aguas Blancas se encuentra ubicado en el parque nacional Valle Nuevo, a 20 kilómetros del pueblo de Constanza, en la provincia de La Vega.

Se constituye, junto al salto La Jalda entre las provincias El Seybo y Hato Mayor, como uno de los saltos más altos del Caribe con sus más de 83 metros de caída.

El paraje natural de este atractivo hace que sea un destino idóneo para los amantes del turismo de aventura, gracias a que es uno de los mejores lugares para practicar el senderismo.

