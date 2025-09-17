Presidente Abinader supervisará este viernes planta eléctrica Energía 2000 en Manzanillo y continuidad de trabajos del muro fronterizo en Dajabón

Compartela

También inaugurará carretera de acceso a Aguas Blancas, en Constanza

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader realizará este viernes una visita a la planta eléctrica Energía 2000, ubicada en Manzanillo, asimismo, supervisará la continuidad de los trabajos de construcción del muro fronterizo en la provincia Dajabón, con el objetivo de constatar los avances de esta obra que forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno para reforzar la seguridad y el control en la zona limítrofe.

Posteriormente, el mandatario se trasladará a Constanza, provincia La Vega, donde encabezará la inauguración de la carretera de acceso al Salto de Aguas Blancas.

Montecristi

La agenda del jefe de Estado iniciará a las 10:30 de la mañana en Manzanillo, provincia Montecristi, donde visitará la planta eléctrica Energía 2000.

Dajabón y Constanza

Luego se trasladará a Dajabón donde supervisará los trabajos del muro fronterizo con el cual se busca mejorar los controles migratorios y culminará su recorrido en Constanza, donde dejará inaugurada la carretera que conduce al Salto de Aguas Blancas, vía que facilitará el acceso a uno de los principales atractivos del turismo ecológico de la región.

