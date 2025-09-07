Presidente Abinader supervisa operativo médico de acción cívica que realiza el Ministerio de Defensa que impactará más de 2,500 personas, con 150 médicos especialistas

Compartela

Puerto Plata.– Con el firme propósito de acercar los servicios de salud y apoyo social a las comunidades más vulnerables, el presidente Luis Abinader junto al Ministerio de Defensa (MIDE) inició este sábado un amplio operativo médico y de acción cívica que impactará a más de 2,500 personas en el Centro Educativo Profesor Abraham Smith, sector Los Domínguez de esta provincia, demarcación y zonas aledañas. El operativo cuenta con más de 150 médicos especialistas

La jornada fue encabezada por el jefe de Estado, acompañado por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD; la gobernadora Claritza Rochtte, la senadora Ginette Bournigal de Jiménez, el Ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza y el alcalde de Puerto Plata, Roque García Núñez, junto a otras autoridades civiles y militares.

Compromiso con el bienestar socia

Al dirigirse a los presentes, el Ministro de Defensa destacó:

“El Ministerio de Defensa, bajo las directrices del presidente Luis Abinader, realiza estos operativos con el firme propósito de poner a disposición de la población civil todas las capacidades de servicio que disponen las Fuerzas Armadas. Nuestro compromiso es claro: servir con dedicación, garantizar bienestar y mejorar las condiciones de vida de las comunidades más necesitadas de la República Dominicana”.

Atención integral y solidaridad

Durante la jornada, más de 150 especialistas de la salud ofrecieron consultas en pediatría, oftalmología, odontología, medicina interna, urología y ginecología, además de procedimientos como sonografías de próstata, mamografías y pruebas de papanicolau.

También se realizaron implantes dentales, se entregaron lentes oftalmológicos recetados y medicamentos gratuitos a través de una farmacia móvil.

Asimismo, se distribuyeron sillas de ruedas, andadores, bastones e inodoros portátiles para personas con necesidades especiales, además de tarjetas del programa Supérate, pensiones solidarias de CONAPE y raciones alimenticias crudas del Plan Social de la Presidencia.

En paralelo, como parte de la acción cívica, se ofrecieron servicios de barbería, fumigación y entrega de alimentos cocidos a través de los Comedores Económicos del Estado.

Cercanía con la gente

El operativo generó gran emoción y gratitud entre los beneficiados, quienes reconocieron la importancia de estas acciones para mejorar sus condiciones de vida. Con esta iniciativa, el presidente Abinader reafirma su compromiso de fortalecer los lazos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad dominicana, acercando los servicios del Estado a la ciudadanía y contribuyendo al bienestar de militares activos, retirados y sus familias.

