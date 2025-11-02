Presidente Abinader supervisa avances del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur, San Juan

Compartela

El presidente de la República, Luis Abinader, contactó este sábado el avance en la construcción del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur, en San Juan, obra a cargo del Departamento Aeroportuario, durante un recorrido de supervisión.

Abinader llegó a la 2:00 de la tarde a los terrenos donde operará la terminal, ubicados en la comunidad Barranca, donde fue recibido por el director del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo; autoridades locales, e ingenieros contratistas, para recibir las explicaciones técnicas de la obra.

Esta visita para nosotros es de suma importancia, porque el Presidente pudo evaluar los avances que lleva este aeropuerto doméstico en su construcción, que ya en su pista está concluido en un ochenta y tres por ciento, expuso Pichardo.

Insistió en que esta terminal aérea impactará de manera positiva a la agroindustria local, el ecoturismo y la seguridad alimentaria. Agregó que la visita del jefe de Estado “nos compromete a seguir trabajando por el impulso de toda la región”.

El Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur avanza conforme al cronograma de trabajo previsto y de acuerdo a las condiciones del estado del tiempo.

En la terminal de pasajeros, se avanza con la construcción de los muros de la segunda planta, los cuales ya alcanzan el nivel de dinteles de puertas y ventanas.

Al mismo tiempo, trabaja en la colocación del acero de refuerzo en las columnas, las cuales serán vaciadas en los próximos días.

En el caso del cuartel de la Fuerza Aérea, los trabajos se concentran en el armado de la losa del techo, cuyo vaciado también está programado para los próximos días.

En cuanto al campo aéreo, la pista de aterrizaje, de 1,200 metros de longitud por 30 metros de ancho, ya está asfaltada en un 83% , y no se ha concluido por las condiciones climáticas que se han registrado en estos días, según explicaciones técnicas del DA.

De igual forma, las áreas de calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, se encuentran completamente imprimadas, y se estima concluir su asfaltado en las próximas semanas.

A la actividad asistieron el alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa; la gobernadora provincial, Ana María Castillo, Manuel Matos, líder agropecuario y principal propulsor del aeropuerto doméstico, entre otras personalidades de la provincia.

