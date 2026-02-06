Historias relacionadas

img_2079.png

IIBI e INABIE firman convenio para fortalecer la calidad e inocuidad del alimento escolar

Redaccion febrero 6, 2026
ff987873-3880-4ef4-a23b-6d73a36b213b.jpg

Ricardo de los Santos considera acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la ITF garantiza mejores condiciones laborales para los choferes

Redaccion febrero 5, 2026
fd4d1df2-08c7-452f-acc9-a1757f21c277.jpg

Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona acuerdan celebrar anualmente Diálogo Regional del World Governments Summit en República Dominicana

Redaccion febrero 5, 2026

Te pueden interesar

60a84c27-d668-4d92-8f1d-a546d02ac3c3.jpg

Presidente Abinader sostiene audiencia con el príncipe heredero de Abu Dhabi y concluye agenda en Emiratos Árabes Unidos

Redaccion febrero 6, 2026
img_2079.png

IIBI e INABIE firman convenio para fortalecer la calidad e inocuidad del alimento escolar

Redaccion febrero 6, 2026
ff987873-3880-4ef4-a23b-6d73a36b213b.jpg

Ricardo de los Santos considera acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la ITF garantiza mejores condiciones laborales para los choferes

Redaccion febrero 5, 2026
fd4d1df2-08c7-452f-acc9-a1757f21c277.jpg

Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona acuerdan celebrar anualmente Diálogo Regional del World Governments Summit en República Dominicana

Redaccion febrero 5, 2026
Share
Copiar enlace
×