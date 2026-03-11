Presidente Abinader se reúne con líderes dominicanos en Chile y resalta oportunidades que se abren por las buenas relaciones con el presidente Kast

Compartela

El mandatario llama a dominicanos mantener el alto nombre de la Patria y a aprovechar las ventajas que le ofrece el pais sudamericano

Santiago de Chile.- El presidente Luis Abinader se reunió

con representantes y líderes de distintas organizaciones de dominicanos residentes en Chile, a quienes les resaltó las nuevas oportunidades que se abren con las buenas relaciones que tiene República Dominicana con el presidente José Antonio Kast.

Abinader se reunió con los representantes dominicanos previo a su asistencia a la transmisión de mando del presidente José Antonio Kast, quien visitó la República Dominicana, y estuvo el pasado 24 y 25 de enero.

El jefe de Estado llamó a sus compatriotas a ser buenos ciudadanos e integrarse de manera organizada y aprovechar las ventajas que le da la sociedad chilena, especialmente en lo educativo.

Abinader destacó las potencialidades de la industria de la uva en la República Dominicana y las oportunidades que se pueden aprovechar con la experiencia y la fama mundial de vino chileno.

Dijo que tomó nota de sus requerimientos y que trabajará para atenderlas porque «ninguna petición para nosotros es pequeña».

Aseguró que continuará trabajando para todos los dominicanos y que seguirá fortaleciendo los lazos entre la República Dominicana y sus nacionales en el exterior.

El mandatario instó a los dominicanos en Chile a continuar trabajando con tesón para mantener el alto en nombre de su Patria y aprovechar las ventajas que le ofrece esa Nación.

De acuerdo con los registros de la embajada de la República Dominicana en Chile, unos 23,000 residen en la nación sudamericana.

En su intervención, el embajador de la República Dominicana en Chile, Juan Cohen, resaltó que por instrucciones del presidente hay un especial énfasis en responder a las necesidades de los quiqueyanos y agregarle valor a las comunidad criolla.

Resaltó que la nación sudamericana es la cuarta con mayor población de dominicanos fuera del territorio nacional.

«Atender la diápora es un gran trabajo, pero también una gran oportunidad de llegar a los confines del mundo porque en los confines del mundo hay dominicanos; tenemos dominicanos desde desde el polo Sur allá en Punta Arena hasta isla de Pascua. La verdad es que es un gran reto, pero estamos cumpliendo con eso que es la voluntad del presidente Abinader», expresó el diplomático.

Anunció para noviembre la embajada celebrará la Semana Dominicana en Chile para continuar impulsando la integración y la cultura quisqueyana.

Durante el encuentro, Francisco Berigüete, director del Index en Chile, destacó el cumplimiento de las promesas hechas por el mandatario a esa comunidad y las iniciativas para fortalecer el vínculo entre el Estado dominicano y sus comunidades fuera de Quisqueya.

En las conversaciones se destacó el papel que juegan los dominicanos en el exterior con sus aportes para el desarrollo nacional y el mantenimiento de las costumbres en las nuevas generaciones nacidas fuera de su tierra de origen.

De la reunión participaron también el encargado de la Sección Consular, José García Marcano, el ministro consejero, Joel Jonathan Delgado, la consejera de Cooperación, Kenia del Orbe y laprimera secretaria, encargada de Protección a Nacionales y enlace con la comunidad, Malenskia Montero.

