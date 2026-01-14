Compartela

Comité Organizador destaca eficientización del gasto durante proceso de organización

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader catalogó como extraordinarios los trabajos del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al asegurar que muchos aspectos se encuentran adelantados con relación al cronograma establecido, así como por la eficientización del gasto durante este proceso.

“Va todo en el ritmo en que esperamos, incluso con una holgura importante”, resaltó el jefe Estado al encabezar una reunión en la que se revisaron los avances en la planificación y organización del evento multideportivo, que se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en diferentes provincias del país.

Indicó que se están realizando todos los esfuerzos necesarios para que “que sean los mejores que se hayan realizado y que sean un orgullo para toda nuestra nación”, por lo que invitó a todos los dominicanos a unirse a la etapa de promoción y participación.

La remodelación y adecuación de las instalaciones deportivas avanzan rápidamente acorde al cronograma establecido, así como el alojamiento de los atletas, el transporte, la alimentación y la seguridad, informó José Monegro, presidente del Comité Organizador.

Estos trabajos están siendo inspeccionados por Centro Caribe Sports, que a la fecha ha enviado tres comisiones.

El Comité Organizador también anunció que a partir del mes de abril se iniciará el recorrido de la antorcha de los Juegos, la cual visitará todas las provincias del país.

En esta nueva edición de la gesta deportiva, que celebra 100 años de la primera entrega, se romperán varios récords, entre ellos el de participación, con la presencia de 6,220 atletas de 37 países. Para esto, ya inició el proceso clasificatorio en el que más de 2,000 atletas de 30 naciones han asegurado su participación.

Monegro recordó algunas de las disciplinas que se estarán realizando fuera del Distrito Nacional, citando provincias como Peravia, donde se celebrarán los deportes de vela; Santiago recibirá a los futbolistas de los equipos femenino y masculino, así como el mountain bike y el ciclismo. En Punta Cana se celebrarán las competencias de golf; Monseñor Nouel acogerá las disciplinas de remo y canotaje, mientras que en Santo Domingo Este se concentrarán 23 disciplinas y el alojamiento de los atletas.

Entre las novedades, se está construyendo un parque urbano en la zona del Malecón de Santo Domingo donde tendrán lugar los deportes como skate y patinaje.

En cuanto a la seguridad, se mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Defensa.

Eficientización del gasto

Otros de los aspectos destacados por Monegro, fueron la austeridad, transparencia, modernidad e integración de estos juegos, asegurando que buscan reducir el presupuesto inicial de 185 millones de dólares, rehabilitando instalaciones ya existentes en lugar de construir nuevas estructuras.

“Como legado del evento, el Estadio Olímpico Félix Sánchez está siendo acondicionado para obtener la certificación de categoría 1, lo que permitiría al país albergar un Mundial de Atletismo. De igual modo, el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto se prepara para cumplir con los estándares internacionales necesarios para eventos de alto nivel, incluyendo partidos de selecciones nacionales y potenciales encuentros de pretemporada de la NBA”.

