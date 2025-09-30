Historias relacionadas

photo-output-3.jpg

Gabinete de Política Social y Programa Oportunidad 14-24 realizan acto de investidura en Trabajo Social

Redaccion septiembre 19, 2025
photo-output.jpg

Embajadora de Francia resalta importancia de que RD sea país invitado en Feria de Turismo Top Resa 2025

Redaccion septiembre 19, 2025
photo-output-4.jpg

Roy Acosta se integra a la Fuerza del Pueblo junto a su equipo político

Redaccion septiembre 18, 2025

Te pueden interesar

photo-output-5.jpg

Líderes sindicales ponderan discurso del presidente Abinader en ONU

Redaccion septiembre 30, 2025
photo-output-4.jpg

INDOTEL pone en circulación primeros cuentos dominicanos para concientizar a niños y niñas sobre uso responsable de la tecnología

Redaccion septiembre 30, 2025
photo-output-3.jpg

Presidente Abinader presenta avances del saneamiento del Arroyo Gurabo: inversión supera RD$3,265 millones, más de 12 mil familias impactadas y 1,200 reubicadas

Redaccion septiembre 30, 2025
photo-output-1.jpg

SNS, UCAM y CDEI fortalecen formación en gestión hospitalaria con nueva maestría

Redaccion septiembre 30, 2025
Share
Copiar enlace
×