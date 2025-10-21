Compartela

Presidente Abinader inicia trabajos de construcción de Hotel Meliá Bergantín Beach y destaca relanzamiento turístico de Puerto Plata con desarrollo inmobiliario pujante y turismo de cruceros líder en el país

También, anuncia la construcción de dos nuevos hoteles de las cadenas internacionales hoteleras Westin y Hyatt y la licitación en los próximos días de la carretera Ámbar.

Villa Montellano, Puerto Plata.– El presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos de construcción del Hotel Meliá Bergantín Beach, un proyecto del Grupo Puntacana y Meliá Hotels International que marca el comienzo de una nueva etapa del turismo dominicano, orientada a posicionar a Puerto Plata como un destino de clase mundial bajo el modelo de desarrollo sostenible de Punta Bergantín.

Durante el acto, el mandatario manifestó que Punta Bergantín es un proyecto que marcará el relanzamiento del turismo hotelero en Puerto Plata, al señalar que la región tiene un desarrollo inmobiliario pujante y un turismo de cruceros líder en el país.

Explicó que el proyecto une la experiencia de la principal cadena hotelera española Meliá con el liderazgo local de la familia Rainieri, garantizando su éxito. Además, destacó que otras marcas internacionales, como Westin y Hyatt, comenzarán próximamente nuevas construcciones, consolidando el renacer turístico de la región.

El gobernante señaló que el proyecto se desarrolla mediante un modelo público-privado, sin costo para el gobierno, que permitirá dinamizar la economía local y crear oportunidades de inversión y recordó que este tipo de colaboración fue clave en el desarrollo de Playa Dorada y que ahora se aplicará con igual éxito en Bergantín.

El jefe de Estado anunció la construcción de la carretera del Ámbar, que conectará Santiago, Moca y Puerto Plata, facilitando el acceso a los aeropuertos y mejorando la movilidad de turistas e inversionistas. También mencionó la revitalización de otras áreas turísticas, como Sosúa, donde se busca recuperar su valor histórico y eliminar vicios para fortalecer la región.

Finalmente, el presidente Abinader aseguró que Puerto Plata tiene todas las condiciones para un renacer hotelero y turístico, apoyado por marcas internacionales de prestigio y una infraestructura moderna.

Hotel cinco estrellas con 400 habitaciones

El Grupo Puntacana y la cadena hotelera española Meliá Hotels International reafirmaron su compromiso con esta iniciativa que busca devolver a la Costa Norte su protagonismo dentro del turismo caribeño.

De su lado, el presidente ejecutivo de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, expresó que se sienten orgullosos de formar parte de esta nueva etapa que busca posicionar a Puerto Plata como un destino turístico de clase mundial y explicó que el Grupo Puntacana y Meliá Hotels International desarrollarán un hotel cinco estrellas con 400 habitaciones, que formará parte del plan maestro de Punta Bergantín.

Agregó que Meliá Hotels International actúa “como una compañía cercana y comprometida con las comunidades locales y su progreso, como lo hemos demostrado durante décadas en la República Dominicana”.

En tanto, el CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri afirmó que cada nueva marca hotelera refuerza la credibilidad internacional de Puerto Plata y envía un mensaje claro de que la Costa Norte vuelve a ser protagonista del turismo caribeño. Destacó que, para quienes han dedicado su vida al desarrollo turístico del país, regresar a esta tierra es un acto de gratitud y esperanza, pues Puerto Plata recuerda las raíces del turismo dominicano e inspira a mirar hacia el futuro.

Rainieri señaló que Punta Bergantín “no será un conjunto de hoteles frente al mar, sino un espacio de encuentro entre la naturaleza, la cultura y la innovación; el modelo del nuevo turismo dominicano: un turismo que combina lujo con autenticidad, inversión con impacto y crecimiento con sostenibilidad”.

Apuntó que Punta Bergantín representa el punto donde el desarrollo turístico, la sostenibilidad ambiental y las oportunidades humanas se encuentran y señaló que el componente hotelero es el corazón del proyecto y que cada hotel no solo aportará habitaciones, sino también empleo, confianza, infraestructura y esperanza.

Escarrer y Rainieri agradecieron el apoyo del Banco Popular Dominicano y del Banco de Reservas, entidades que financian el proyecto hotelero que une a la cadena Meliá Hotels International y al Grupo Puntacana.

Punta Bergantín: motor del “Nuevo Norte” dominicano

Además, el director general del proyecto turístico Punta Bergantín, Andrés Marranzini Grullón, destacó que la incorporación del hotel Meliá Bergantín Beach, con una inversión que supera los US$100 millones de dólares, representa un impulso decisivo para el desarrollo de la Costa Norte. En ese sentido explicó que solo esta obra generará alrededor de RD$500 millones de pesos en nómina, además de una importante demanda de bienes, servicios y talento humano local, fortaleciendo el encadenamiento productivo en toda la región.

Marranzini resaltó que la primera etapa de Punta Bergantín, con unas 1,500 habitaciones, aportará 30 mil turistas adicionales al año, lo que permitirá que la participación de Puerto Plata en la llegada de visitantes internacionales pase del 3% al 9% del total nacional. Este crecimiento, añadió, implicará también la duplicación de los asientos de avión hacia la zona, reactivando su histórica vocación hotelera y devolviendo el esplendor turístico a la Costa Norte.

El ejecutivo señaló que Punta Bergantín no es solo un proyecto turístico, sino una visión integral de desarrollo que combina inversión, sostenibilidad y oportunidades para la comunidad. Agradeció al presidente Abinader y al ministro David Collado por impulsar políticas que devuelven equilibrio y dinamismo al turismo de la región norte. Con más de RD$4,000 millones de pesos en ventas cerradas y un creciente número de inversionistas fundadores, Punta Bergantín se consolida como el motor del “Nuevo Norte” dominicano.

Compromiso del Banreservas con el turismo

Mientras que, el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, resaltó el compromiso de la entidad bancaria con el turismo dominicano, con una cartera de crédito que creció de RD$22,000 millones a más de RD$50,000 millones, financiando actualmente más de 7,000 habitaciones hoteleras.

Aguilera destacó el proyecto Punta Bergantín, una iniciativa conjunta entre Banreservas y el Gobierno, que busca fortalecer Puerto Plata como destino turístico. El complejo ocupará 9.5 millones de metros cuadrados e incluirá 4,000 habitaciones hoteleras, 4,000 unidades residenciales, campo de golf, clubes de playa, centros comerciales y zonas recreativas, con inversiones de marcas internacionales como Westin y Meliá por más de 220 millones de dólares.

Además, Banreservas evalúa 22 nuevos proyectos por RD$115,000 millones, que sumarán más de 10,000 habitaciones, dos centros de convenciones, puertos de cruceros y un parque temático, distribuidos en destinos como Punta Cana, La Romana, Santo Domingo, Miches, Pedernales y Montecristi.

Collado resalta el liderazgo de Abinader en recuperación del turismo

Asimismo, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que la recuperación del turismo dominicano fue posible gracias al liderazgo y la determinación del presidente Abinader, quien decidió abrir las fronteras en plena pandemia, impulsando proyectos como Punta Bergantín en Puerto Plata y promoviendo inversiones junto al sector privado.

Collado señaló que entre 2022 y 2024 más del 40% del crecimiento económico del país provino del turismo, alcanzando cifras récord con más de 11 millones de visitantes en 2024. Resaltó además que el 70 % de la inversión hotelera ya es de capital dominicano y que el Ministerio ha destinado más de 1,800 millones de pesos a obras turísticas en Puerto Plata, donde se proyecta la llegada de 454 mil visitantes en 2025.

Turismo uno de los principales pilares económicos

De igual manera, el vicepresidente Ejecutivo Senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Banco Popular, Luis Espínola, resaltó que el turismo se ha consolidado como uno de los principales pilares económicos del país, generando empleos y divisas gracias a la confianza de los inversionistas y dijo que en el último año más de 11 millones de turistas visitaron la República Dominicana, resultado de una estrategia integral respaldada por el Banco de Reservas y el Banco Popular como aliados históricos del sector.

Estuvieron presentes, los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora Claritza Rochtte; la senadora Ginnette Bournigal; el vicepresidente del Banco de Reserva, Isidro García y el director del IDAC, Igor Rodríguez, entre otras personalidades.

