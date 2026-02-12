Compartela

La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático recomendó priorizar infraestructuras críticas, fortalecer el diseño y la supervisión de obras, centralizar información técnica y mejorar sistemas de drenaje.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader recibió este jueves el informe sobre los principales avances y logros alcanzados por la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático en la ejecución de proyectos orientados a fortalecer la resiliencia de las infraestructuras del país frente a los efectos del cambio climático, como parte de las políticas dirigidas a garantizar el desarrollo sostenible y la protección de la población.

Durante el acto celebrado en el Salón Las Cariátides, el presidente Abinader informó que el Gobierno destinó un aporte especial de RD$2,500 millones al Ministerio de Obras Públicas, correspondiente al presupuesto del año pasado y al de 2025, para realizar las correcciones necesarias tras las recomendaciones técnicas emitidas por la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, las cuales tardaron entre ocho y nueve meses en ser elaboradas.

En ese sentido, el mandatario señaló que, de las situaciones detectadas por la comisión evaluadora, ya se ha actuado en el 95 % de los casos. Precisó que estas observaciones no representan riesgos para la seguridad de las infraestructuras, aunque sí afectan su vida útil, por lo que el objetivo es garantizar su mejora continua y fortalecer los procesos de mantenimiento, incluyendo intervenciones específicas en áreas como filtraciones de agua y otros aspectos técnicos.

Además, el mandatario anunció que se ejecuta un plan conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la intervención de unos 50 puentes en el país.

Comisión ha evaluado 749 infraestructuras

Por su parte, el geólogo Osiris de León presentó el informe de resultados de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, destacando que en dos años de trabajo el organismo ha evaluado de manera exhaustiva 749 infraestructuras críticas en todo el territorio nacional, entre ellas puentes, presas, pasos a desnivel y taludes viales, con el propósito de prevenir fallas estructurales que puedan provocar la desconexión de comunidades frente a eventos climáticos extremos.

Dijo que la comisión fue creada mediante el Decreto 603-23, por disposición del presidente Luis Abinader, con la misión de evaluar infraestructuras consideradas sensibles, es decir, aquellas que podrían comprometer la conectividad nacional en caso de fenómenos naturales severos.

El geólogo explicó que la iniciativa responde a experiencias pasadas en las que crecidas de ríos y tormentas provocaron interrupciones en el tránsito y el aislamiento de regiones, lo que evidenció la necesidad de establecer diagnósticos preventivos y políticas de mantenimiento más rigurosas.

De acuerdo con el informe, la comisión celebró 54 reuniones ordinarias presenciales y tres extraordinarias, en las que participaron especialistas de diversas áreas de la ingeniería y la construcción. Como resultado de estas evaluaciones, se elaboraron informes técnicos remitidos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en los que se recomienda priorizar la intervención de infraestructuras con signos de deterioro o vulnerabilidad y, en casos de alto riesgo, el cierre temporal de obras hasta su rehabilitación.

De León explicó que las evaluaciones han permitido identificar deficiencias recurrentes en infraestructuras construidas décadas atrás, entre ellas cimentaciones inadecuadas, fundaciones vulnerables a procesos de socavación, puentes con longitudes insuficientes, aproches elaborados con materiales susceptibles a la erosión y tableros de baja altura que pueden verse afectados por crecidas de ríos. En ese sentido, enfatizó la necesidad de que las nuevas obras de ingeniería sean diseñadas considerando el peor escenario hidrometeorológico probable, tomando en cuenta el impacto creciente del cambio climático.

El especialista también recomendó fortalecer la supervisión técnica durante los procesos constructivos para detectar fallas desde la fase de ejecución, así como mejorar los sistemas de drenaje en pasos a desnivel y otras infraestructuras urbanas. Como ejemplo, citó la intervención realizada en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, donde se implementaron soluciones estructurales y de drenaje para aumentar su estabilidad y reducir riesgos ante lluvias intensas.

Entre las infraestructuras evaluadas figuran los puentes Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, en el Gran Santo Domingo; el puente Hermanos Patiño, en Santiago; el puente Mauricio Báez, en San Pedro de Macorís, y el puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como el puente de la 17. Asimismo, se realizaron inspecciones técnicas en la presa de Montegrande, cuya integridad estructural fue confirmada tras estudios especializados, incluyendo pruebas de permeabilidad y evaluaciones geofísicas adicionales. También la comisión destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la intervención de puentes en distintas provincias del país, incluyendo obras en La Vega, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Según De León, estas acciones buscan garantizar la seguridad de los usuarios, preservar la conectividad nacional y reducir los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos.

Recomendaciones de la comisión

En el informe presentado al mandatario, la comisión formuló varias recomendaciones estratégicas dirigidas a fortalecer la seguridad y sostenibilidad de las infraestructuras públicas del país.

Entre estas, destacó la necesidad de priorizar la intervención de infraestructuras críticas con base en los informes técnicos elaborados, considerando el impacto económico y sociopolítico que podría generar un eventual colapso o desastre en dichas obras.

Asimismo, recomendó que el Estado garantice la creación de un archivo centralizado que resguarde los planos originales, memorias de cálculo y registros de modificaciones de las infraestructuras públicas a lo largo del tiempo. También planteó la creación de unidades especializadas en las instituciones responsables para gestionar y preservar la información técnica de los proyectos en todas sus etapas, desde su diseño hasta su mantenimiento.

En materia de diseño estructural, la comisión sugirió aplicar criterios técnicos más rigurosos, evitando que los estribos de las infraestructuras se apoyen directamente sobre el suelo sin pilotes, salvo en casos donde estén asentados sobre roca sólida. De igual manera, recomendó fortalecer la coordinación entre especialistas en ingeniería estructural y geotecnia para optimizar la seguridad de las obras y mejorar los criterios relacionados con cimentaciones, altura y longitud de puentes, juntas estructurales y condiciones geológicas.

La comisión también propuso reforzar la supervisión en las prácticas de construcción, garantizando la realización de pruebas rigurosas a los materiales utilizados, como cemento, agua y agregados, con el objetivo de asegurar la calidad, resistencia y durabilidad de las infraestructuras.

Además, recomendó mejorar el sistema de drenaje del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con la avenida Tiradentes, mediante la conexión de una nueva alcantarilla al sistema existente que drena la zona de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el mar, lo que permitiría optimizar el manejo de aguas pluviales y reducir riesgos de inundaciones.

Próximos pasos

Como parte de su planificación futura, la comisión proyecta impulsar la creación de una base de datos nacional de infraestructuras que integre información técnica detallada, incluyendo planos originales, memorias de cálculo, registros de mantenimiento y modificaciones de las obras, con el propósito de mejorar la toma de decisiones y fortalecer la gestión preventiva.

Igualmente, se contempla la gestión de un espacio físico adecuado para su funcionamiento operativo, debido a las limitaciones de capacidad en las actuales instalaciones de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), entidad que lleva la dirección operativa de la comisión.

Llama a la prensa y ciudadanía a dar seguimiento a la comisión

De su lado, el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y director ejecutivo de la comisión, Leonardo Reyes Madera, exhortó a la ciudadanía y a la prensa a dar seguimiento a los trabajos de la comisión, señalando que sus acciones estarán orientadas a fortalecer la protección de las infraestructuras públicas y a garantizar condiciones más seguras para todos los dominicanos.

Reyes Madera agradeció la confianza depositada en la entidad que dirige para asumir la dirección ejecutiva de la comisión, así como el respaldo de las instituciones involucradas y de los medios de comunicación, y destacó que el objetivo principal del organismo es preservar las infraestructuras del país ante los efectos del cambio climático, contribuyendo al bienestar y la seguridad de la población.

Estuvieron presentes el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano; así como los miembros de la comisión integrada por representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). También participaron representantes de la Cámara Dominicana de la Construcción y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas.

