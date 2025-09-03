Presidente Abinader inaugurará 9 obras en Puerto Plata este fin de semana, incluyendo carreteras, escuelas, proyectos habitacionales, un puente, instalaciones del INFOTEP, el edificio de ADOMPRETUR y el asfaltado de calles

Compartela

Puerto Plata.– El presidente Luis Abinader encabezará este sábado 6 y domingo 7 de septiembre un ambicioso programa de inauguraciones en la provincia Puerto Plata, destinado a mejorar la movilidad, fortalecer la educación, impulsar el turismo y ofrecer a los habitantes mejores condiciones de vida, reafirmando así el compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible y el progreso que transforma la región.

Las obras a inaugurar por el mandatario incluyen la carretera Villa Elisa-Punta Rusia-La Ensenada, la carretera de la Playa Teco en Maimón, dos escuelas, proyectos habitacionales, un puente y obras turísticas, entre ellas el edificio de Adompretur, instalaciones de aulas y talleres del Infotep, además de las aceras y contenes del centro histórico de Puerto Plata.

Asimismo realizará una visita al operativo médico del MIDE y al vertedero municipal, sostendrá encuentros con estudiantes, asistirá a la presentación de la Filarmónica Nacional, presidirá el lanzamiento del Programa de Titulación y se reunirá con la Comisión de Desarrollo del proyecto Punta Bergantín.

Sábado 6 de septiembre

La agenda del mandatario dará inicio a las 11:00 de la mañana con la inauguración de la Carretera Villa Elisa-Punta Rusia-La Ensenada, una obra estratégica que mejora la conectividad vial y facilita el transporte de personas y mercancías en la región.

Acto seguido, el gobernante dejará en funcionamiento la Escuela Básica Vuelta Larga, fortaleciendo la infraestructura educativa y ofreciendo a los estudiantes un espacio moderno y adecuado para su aprendizaje, reafirmando el compromiso del Gobierno con la educación y el desarrollo de las comunidades.

Luego, el presidente Abinader se trasladará al municipio de Imbert, donde inaugurará la Escuela de Saballo, fortaleciendo la infraestructura educativa de la comunidad y ampliando las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Asimismo, dejará en funcionamiento el Proyecto Habitacional de Kosovo, una iniciativa que proporciona viviendas dignas y mejora la calidad de vida de las familias beneficiadas.

También el gobernante pondrá en funcionamiento el Puente Bajabonico en Altamira que comunica a las comunidades de Los Bonilla, Rincón, Los Polanco, Bellaco, y Alto de los Francisco y Palmar Grande. Luego inaugurará la carretera Maimón – Playa Teco,una vía que mejora el acceso a uno de los destinos más visitados por turistas locales e internacionales, impulsando el turismo y el desarrollo de la región.

Asimismo, el jefe de Estado inaugurará aulas y talleres del Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) destinado a los empleados de la Zona Franca, una obra que moderniza los espacios educativos y productivos, mejora la formación técnica de los trabajadores y fortalece la competitividad de las empresas locales, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región.

La jornada del sábado del presidente Abinader finalizará con la presentación de la Filarmónica Nacional en el Parque Central, brindando a la comunidad un espacio de cultura y recreación.

Domingo 7 de septiembre

La agenda del mandatario del domingo inicia a las 10:00 de la mañana con la visita al operativo médico organizado por el Ministerio de Defensa y presidirá el lanzamiento del Programa de Titulación en el Barrio de San Marcos. También realizará una visita al vertedero municipal.

Posteriormente, el gobernante sostendrá un encuentro-almuerzo con 300 jóvenes estudiantes en el Polideportivo, oportunidad en la que intercambiará ideas sobre educación, liderazgo y desarrollo comunitario, reafirmando el compromiso del Gobierno con la juventud y el progreso de la región.

En horas de la tarde, el jefe de Estado inaugurará el nuevo edificio de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), fortaleciendo la infraestructura turística y administrativa de la institución. Además, dejará habilitadas las renovadas aceras y contenes del centro histórico, mejorando la movilidad peatonal, la seguridad y la estética urbana, en beneficio de residentes, comerciantes y visitantes.

La agenda del mandatario del domingo concluirá con una reunión de trabajo con la Comisión de Desarrollo del Proyecto Punta Bergantín, para evaluar avances y planificar los próximos pasos de la iniciativa.

