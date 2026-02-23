Presidente Abinader inaugura reconstruida carretera que comunica Villa Riva con la Autopista del Nordeste que beneficiará a más de 50 mil personas

Compartela

Ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destaca que la obra de 10.3 kilómetros impulsará la economía local al mejorar el transporte de la producción agrícola.

Alcalde Leonardo López, resalta que en la actual gestión del presidente Abinader se han ejecutado importantes obras en el municipio.

Villa Riva, Duarte.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la reconstruida carretera que comunica Villa Riva con la Autopista del Nordeste, una obra estratégica que fortalece la conectividad del Cibao Central con los polos turísticos de la provincia de Samaná, dinamiza el comercio regional y mejora la calidad de más de 59 mil personas.

La intervención forma parte del Programa Nacional de Modernización Vial, impulsado por el presidente Abinader y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el objetivo de promover un desarrollo territorial sostenible, mayor integración regional y una infraestructura alineada con la visión de largo plazo del país.

El proyecto consistió en la reconstrucción total de 10.3 kilómetros de carretera, ejecutada mediante contrato por el MOPC, impactando de forma directa a más de 50 mil personas de las comunidades enlazadas. Adicionalmente se asfaltaron 1.7 kilómetros de vías secundarias que conectan distintos sectores.

Impacto económico, productivo y social

Durante el acto inaugural, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que la obra tendrá un impacto directo en la economía local y regional, al mejorar significativamente el transporte de la producción agrícola, principal motor económico de la zona.

Señaló que la puesta en servicio de esta vía facilita el traslado de productos hacia los mercados nacionales y optimiza la logística hacia la autopista principal, reduciendo costos de transporte y tiempos de viaje para agricultores, transportistas y comerciantes.

Resalta construcción de obras en gestión de Abinader

El alcalde municipal, Leonardo López, afirmó que en los últimos 20 años de gestiones anteriores se hizo muy poco por el desarrollo del municipio, mientras que en la actual administración del presidente Luis Abinader se han ejecutado importantes obras.

En ese sentido citó la construcción de un destacamento policial, el alcantarillado sanitario, el remozamiento de hospitales, la creación de un parque municipal y un multiuso, así como la carretera Villa Riva–Arenoso, muros de gaviones en Reventazón, la pavimentación del casco urbano y el remozamiento de aceras y contenes.

Conectividad, seguridad y oportunidades

Con esta carretera, Villa Riva se integra a un eje logístico nacional, fortaleciendo su acceso a Santo Domingo y a los destinos turísticos del nordeste, incrementando su atractivo para inversiones privadas y mejorando el acceso a servicios esenciales como educación, salud y empleo.

Asimismo, la obra eleva los niveles de seguridad vial, gracias a una adecuada señalización y una superficie de rodadura en óptimas condiciones, lo que contribuye a reducir riesgos de accidentes. De manera indirecta, también impulsa oportunidades en sectores como el transporte, los servicios y el comercio a lo largo de la ruta.

Detalles técnicos de la obra

Entre los trabajos realizados se incluyen: • Pavimentación completa con nueva capa asfáltica para garantizar un tránsito seguro y duradero. • Señalización vertical y horizontal, fortaleciendo la seguridad vial y la fluidez del tránsito. • Obras de drenaje, aceras y contenes, que permiten una adecuada canalización de aguas pluviales y un mejor desplazamiento peatonal. • Estabilización de bancos laterales y mejora estructural, para prevenir deterioros futuros y asegurar la sostenibilidad de la vía.

