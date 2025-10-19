Presidente Abinader inaugura Liceo Padre José Salvador Fernández de 24 aulas en Bonao, que beneficiará a más 800 estudiantes

Compartela

Mandatario dialoga con 350 estudiantes en Bonao para continuar impulsando el futuro educativo del país a quienes dice que la clave para el éxito en la era digital es la capacitación constante y persistencia.

Monseñor Nouel. – El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inauguró este sábado el Liceo Padre José Salvador Fernández, en el distrito municipal Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel, una moderna infraestructura educativa que beneficiará a más de 800 estudiantes del nivel secundario en la zona.

El centro educativo cuenta con 24 aulas estándar, dos aulas para el nivel Inicial y dos especialmente acondicionadas para estudiantes con discapacidad. Dispone, además, de biblioteca, enfermería, salón de profesores, oficina de orientación, diseñadas para fomentar el aprendizaje integral y el bienestar de la comunidad educativa.

El nuevo liceo forma parte del programa de ampliación y mejora de la infraestructura escolar que impulsa el Gobierno con el propósito de garantizar espacios seguros, inclusivos y de calidad para la enseñanza.

En el acto, el ministro De Camps expresó que hoy reafirman con hechos, el compromiso de que, en cada rincón de la patria, los niños y jóvenes tengan acceso a un espacio digno donde aprender, crecer y construir sus sueños. Igualmente, subrayó que este esfuerzo forma parte de un propósito mayor: la educación como prioridad del Gobierno dominicano.

«Para esta gestión y bajo el liderazgo de nuestro presidente Luis Abinader, la educación va más allá de las aulas y de las escuelas, la educación debe estar y está en todas partes. Esa es la apuesta, educar en todo momento, en todo lugar y para toda la vida, una educación que sin duda alguna debe estar dirigida para el progreso, también educar con innovación y educar para la dignidad», manifestó De Camps.

Destacó que cada aula que se abre, cada maestro que se forma y cada estudiante que acompaña en su proceso de aprendizaje representa un paso más hacia esa gran meta nacional de construir un sistema educativo de excelencia y de oportunidades reales para todos.

En representación del estudiantado, el alumno Emil González, del segundo grado del nivel secundario, agradeció al presidente Abinader por su firme compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo. «Su presencia aquí no es solo símbolo de apoyo, sino también la esperanza para miles de jóvenes que ahora contaremos con un espacio digno donde forjar nuestro futuro».

Presidente Abinader sostiene encuentro con 350 estudiantes

Previamente, el presidente Abinader acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, sostuvo un productivo encuentro con 350 estudiantes de escuelas públicas, politécnicos y colegios privados del municipio de Bonao, donde destacó que la clave para el éxito en la era digital es la capacitación constante y la persistencia.

El jefe de Estado, al conversar con los jóvenes, les aconsejó emprender negocios en los que tengan habilidades, destacando que el emprendimiento es una vía prometedora para alcanzar el éxito.

En un evento que tuvo como escenario el auditorio del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en esta ciudad, el mandatario reafirmó su compromiso con la juventud y con el fortalecimiento de la educación en la República Dominicana. “La educación tecnológica y el área digital son fundamentales para lograr empleos de mayor valor agregado”.

En este sentido, destacó que su Gobierno trabaja para llevar la tecnología a todas partes del país y modernizar los equipos de los politécnicos en los próximos meses. “Buscamos ser un referente en América y el Caribe en inteligencia artificial”, subrayó.

Enfatizó que la aptitud y la determinación de cada joven son los factores más importantes para alcanzar grandes logros. “Con una educación sólida y una mentalidad emprendedora, los jóvenes pueden alcanzar grandes metas y contribuir al desarrollo del país”.

Durante la jornada, el presidente Abinader interactuó directamente con los jóvenes, escuchando sus inquietudes, ideas y propuestas para el sistema educativo. El diálogo, caracterizado por un ambiente de cercanía y apertura, permitió abordar diversos temas de interés para la comunidad estudiantil, desde la calidad de la enseñanza hasta las oportunidades de desarrollo profesional.

El gobernante destacó la importancia de la educación como pilar fundamental para el progreso del país y motivó a los estudiantes a seguir preparándose para ser los líderes del mañana. “Ustedes son el futuro de nuestra nación, y nuestra prioridad como Gobierno es garantizarles las mejores herramientas y oportunidades para que puedan alcanzar su máximo potencial”.

El evento en el municipio de Bonao forma parte de una serie de acercamientos que el presidente Abinader ha venido realizando en todo el país para promover la participación juvenil y el enriquecimiento académico.

