Presidente Abinader inaugura ampliación Área de Internamiento Hospital Regional Luis Morillo King

La Vega. – El presidente de la República, Luis Abinader Corona, encabezó este domingo la inauguración de la ampliación del Área de Internamiento del Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, en beneficio de más de 282 mil habitantes de esta ciudad y comunidades circundantes.

La nueva infraestructura hospitalaria representa una inversión total de RD$157,057,784.72, distribuida en RD$142,411,633.02 para la ejecución de la obra y RD$14,646,151.70 en equipamiento médico especializado.

Nuevas Facilidades

La ampliación incluye modernas instalaciones diseñadas para brindar servicios de salud de alta calidad, entre ellas: 15 habitaciones dobles para internamiento, una estación de enfermería completamente equipada, áreas de servicios especializados con data, depósito, cuarto eléctrico y cuarto de limpieza.

Además, se realizó el mantenimiento integral del área de Emergencia, con pintura, plafones, bumbers, esquineros y cortinas, además de la construcción de un nuevo salón de conferencias y reuniones.

En representación del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, la directora regional del SRS Cibao Sur, Ayadelky Robles, expresó: «Con gran entusiasmo y sentido de responsabilidad entregamos hoy a los veganos esta obra que simboliza el compromiso inquebrantable del presidente Luis Abinader y del Gobierno con la transformación integral de los servicios sanitarios en el país».

Agregó que gracias a las inversiones del SNS, bajo el liderazgo del doctor Mario Lama, se ha alcanzado un récord histórico en producción de servicios de salud y agregó que este renovado centro hospitalario es reflejo del esfuerzo colectivo y el compromiso con una gestión eficiente, transparente y centrada en resultados.

Esta intervención forma parte de la estrategia del gobierno dominicano para modernizar y ampliar la red hospitalaria nacional, respondiendo a las necesidades identificadas en las comunidades del Cibao Sur y fortaleciendo el sistema de salud pública del país.

El Hospital Regional Luis Morillo King, con estas nuevas instalaciones, se consolida como un centro de referencia médica para la región, mejorando sustancialmente la capacidad de atención y los estándares de calidad en los servicios de internamiento.

